AK Partili Çalık, muhtarı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile telefonla görüştürdü - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Böyle bir Dışişleri bakanını Türkiye Cumhuriyeti görmedi" diyen Malatyalı muhtarı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonla görüştürdü.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, Malatya Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Ziyarette muhtarların isteği üzerine Çalık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.

Milletvekili Çalık, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Büyükmustafapaşa Mahallesi muhtarı Mustafa Eren ile Bakan Çavuşoğlu'nu telefonla görüştürdü. Çalık, Mahalle Muhtarı Mustafa Eren'in "Böyle bir Dışişleri Bakanını Türkiye Cumhuriyeti görmedi." diyen ifadesini Bakan Çavuşoğlu'na iletti.

Bakan Çavuşoğlu, Öznur Çalık'a teşekkür ederek, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı ve bütün muhtarları sevgi ve saygıyla selamladı.

Muhtara güzel sözlerinizden dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu gücü tabii ki önce Rabbimizden sonra milletimizden alıyoruz. Yani sizlerden alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her platformda milletimizin hissiyatını yansıtmaya çalışıyoruz. Yani milletimiz neler hissediyorsa, düşünüyorsa onu söylemeye çalışıyoruz. Arkamızda da sizlerin gücünü hissedince öz güvenimiz daha da artıyor. Kimseye tepeden bakmıyoruz ama hiç kimseye de Türkiye'ye yönelik tepeden bakmasına izin vermiyoruz. Gerektiği zaman haddini bildiriyoruz, gerektiği zaman diplomasinin inceliklerini işletiyoruz. Kim hangi dilden anlıyorsa o dilden konuşuyoruz. Allah mahcup etmesin. Biz bir ve beraber olduktan sonra hiç kimse bu devleti de bu milleti de yıkamaz, kimse bize boyun eğdiremez."

Öznur Çalık ise Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, "Yurt dışında vermiş olduğunuz mücadele, temsiliniz, her anlamda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koymuş olduğunuz azim ve kararlılık için biz şükranlarımızı sunuyoruz. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Sizin gibi yol arkadaşlarımızın da yolunu Rabbim açık eylesin. Azerbaycan'a vermiş olduğunuz destek, Cumhurbaşkanımız ve sizin dik duruşunuz ve temaslarınız, her alanda uygulamış olduğunuz stratejik politikalar için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Muhtar Mustafa Eren ise muhtar camiası olarak Bakan Çavuşoğlu'na minnettar olduklarını belirterek, "Yurt dışı ve yurt içinde yaptığınız görevlerde Allah yar ve yardımcınız olsun. Doğru duvar hiçbir zaman yıkılmaz. Bu millet olduğu sürece kimse Türkiye'yi yıkamaz." değerlendirmesinde bulundu.