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AK Partili Çalık: Pütürge gelişiyor ve değişiyor - Son Dakika

AK Partili Çalık: Pütürge gelişiyor ve değişiyor

20.09.2021 14:24
AK Partili Çalık: Pütürge gelişiyor ve değişiyor, System.String[]

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Pütürge gelişen ve değişen çehresiyle bütün hemşerilerimizin yüzünü güldürüyor" dedi.

Milletvekili Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında Pütürge ilçesini ziyaret etti. Çalık, Pütürge'deki temasları kapsamında ilk olarak Aliçeri Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yapımı tamamlanan cami açılışına katıldı. Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Çalık, caminin Pütürge'ye ve Malatya'ya hayırlı olmasını diledi. Çalık, caminin yapımına katkıda bulunanları ve emeği geçenleri tebrik ederek, "Cenab-ı Allah, Kuranı Kerim'de, 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder' buyuruyor. Cami, öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin, diyaloğun, danışmanın, birliğin sembolü ve adresidir. Allah birliğimizi daim eylesin inşallah"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetlerini herkesin iyi bildiğini dile getiren Çalık, şunları söyledi: "Yıllara mazhar Ayasofya'nın zincirlerinin açılması Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere nasip oldu. Ayasofya zincirlerinden kurtuldu. Rahmetli Erbakan Hocamızın rüyalarından biriydi ve birde Taksim'e caminin yapılması. Bu bizlere nasip oldu. Böyle güzel bir milletimiz, cemaatimiz ve camilerimiz var."

Çalık, daha sonra Pütürge ilçesi Nohutu Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Çalık, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli hizmetleri Türkiye, Malatya ve Pütürge'yle buluşturduklarını söyledi.

20 yıldır Türkiye ve Malatya'da önemli hizmetler yaptıklarını, bu hizmetlerin artarak devam ettiğini dile getiren Çalık, "Deprem geçti ve deprem yaralarını sarmak için bütün mahallelerimizde çok hummalı bir çalışma yaptık. Köy evlerimizin yapımı çok zor ama dağ yollarından geçerek, vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmaktan, onunla yol yürümekten gurur duyuyorum, muhteşem güzel bir fotoğraf var. Nohutlu Mahalle'mizin yol talebi vardı, bu görüşmeleri yaptık ve asfaltlar döküldü. Eğitimle ilgili önemli yatırımlarımız oldu. Nohutlu da ilk ve ortaokulumuz var, lojmanlarımız yapıldı" diye konuştu.

PÜTÜRGE'DE 500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Milletvekili Çalık, Pütürge'ye her alanda önemli yatırımların yapıldığını kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Pütürge ilçemize Teksilkent fabrikası kuracağız yapım ihalesi 4 Ekim'de yapılacak. 4 bin metrekare kapalı alana sahip olacak fabrikamız 500 kişiye istihdam sağlayacak. Pütürge İlkokulunun (Halk Eğitim Merkezi) yapım ihalesi tamamlandı. Pütürge'mize 9 milyon 300 bin lira tutarında 500 seyircili kapasiteli kapalı spor salonunu yapıyoruz ve 2022 yılı sonunda hizmete açılacak. Pütürge 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezinin yapımı tamamlandı."

Deprem konutlarıyla ilgili Pütürge'de titiz bir çalışmanın yürütüldüğünü kaydeden Çalık, "Merkezdeki konutlarımızın tamamlanması, Pazarcık ve Tepehan'daki deprem konutlarımız ve köy konutlarımızın yapımıyla ilgili istişarede bulunduk. Bu noktada çok önemli bir yol kat ettik. Hangi mahallede ne sorun varsa çözüm için görüştük. En kısa sürede yapımı tamamlanan evler teslim edilecek, yarım kalanlar tamamlanacak. Her alanda yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Pütürge gelişen ve değişen çehresiyle bütün hemşerilerimizin yüzünü güldürüyor" dedi.

Çalık'a ziyaretlerinde Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Duyar, AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan ile partililer eşlik etti.

Milletvekili, AK Parti, Malatya, Pütürge, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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SON DAKİKA: AK Partili Çalık: Pütürge gelişiyor ve değişiyor - Son Dakika
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