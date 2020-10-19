AK Partili Çalık: "Siyaset ülke için eser üretmek, millete hizmet etmek için yapılır" - Son Dakika

AK Partili Çalık: "Siyaset ülke için eser üretmek, millete hizmet etmek için yapılır"

19.10.2020 12:07
AK Partili Çalık:

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Siyaset, iktidar olmak için yapılmaz. Siyaset ülke için eser üretmek, millete hizmet etmek için yapılır." ifadesini kullandı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, " Siyaset, iktidar olmak için yapılmaz. Siyaset ülke için eser üretmek, millete hizmet etmek için yapılır." ifadesini kullandı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, Battalgazi ilçesi Alişar Mahallesi ziyaretinde, uzun yıllardır çözülemeyen Alişar Mahallesi'nin toplulaştırma sorununu çözüme kavuşturduklarını, bölgede parsel planı tescili ve inşaat çalışmalarının tamamlandığını aktardı.

Çalık, yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Ben size cek, cak ile konuşmuyorum, yaptıklarımızla konuşuyorum. Bizden önce 79 yılda Malatya'ya 36 kilometrecik bölünmüş yol yapılmıştı, biz 18 yılda ne kadar yaptık? 399 kilometre. Alişar Mahallemize toplulaştırma kapsamında 20 kilometrelik yolda yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı "Adım Adım İktidara Projesini" de eleştiren Çalık, şunları kaydetti:

"Siyaset, iktidar olmak için yapılmaz. Siyaset ülke için eser üretmek, millete hizmet etmek için yapılır. Bu millet, değerleriyle kavga ederek siyaset yapan, eseri olmayan ve yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışa sahip CHP'ye 1950 yılından itibaren 70 yıldır tek başına iktidar yüzü göstermedi. Milletimiz tabelasını kendi koyduğu henüz 15 aylık AK Partimizi ise iktidara taşıdı. Hamdolsun milletimizin desteğiyle eğitimden sağlığa, kültürden ulaşıma kadar her alanda hizmet yaptık ve yapıyoruz. En önemlisi de gönüllere köprüler inşa ettik ve etmeye de devam ediyoruz."

Milletvekili, AK Parti, Malatya, Siyaset, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Çalık: 'Siyaset ülke için eser üretmek, millete hizmet etmek için yapılır' - Son Dakika


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