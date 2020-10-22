AK Partili Çalık'tan Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçimle ilgili sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'nın da etkilendiği deprem nedeniyle merkez Yeşilyurt ilçesi Hasanbey Caddesi'nde evleri ağır hasar gören vatandaşlarla toplantı yaptı.

Toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçimle ilgili sözlerini değerlendiren Öznur Çalık, "CHP lideri Kılıçdaroğlu, 10 seçim kaybetmiş biri olarak temcit pilavı gibi erken seçimi ısıtıp ısıtıp koyuyor. Gören de zanneder tüm seçimleri kazanmış bir lider. Kaç seçim kaybettiğini kendisi bile unutmuştur. Fakat çıkıp korkudan aday bile olmuyor. Bence kendi söylediğine kendisi dahi inanmıyor. Yüreğin varsa çıkar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'ben aday olacağım' dersin, çatı aday filanda aramazsın." açıklamasında bulundu.