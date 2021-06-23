Üye Girişi
AK Partili Çalık: TeksilKent Projesiyle Malatya'da 3 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika

AK Partili Çalık: TeksilKent Projesiyle Malatya'da 3 bin kişi istihdam edilecek

23.06.2021 17:05
AK Partili Çalık: TeksilKent Projesiyle Malatya'da 3 bin kişi istihdam edilecek, System.String[]

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da 3 bin kişiye istihdam sağlayacak TeksilKent Projesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 37 Milyon TL destek aldıklarını açıkladı.

Milletvekili Çalık, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve partililerle birlikte Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde Teksilkent projesinin hayata geçeceği alanda incelemelerde bulundu. Çalık burada yaptığı açıklamada, çevre illerdeki OSB'lere göre birçok avantajı bulunan Malatya OSB'nin, özellikle son dönemde yatırımcıların gözdesi haline geldiğini söyledi.

"MALATYA OSB'LERİMİZ HIZLA BÜYÜYOR"

Yeni yatırımcılar sayesinde Malatya OSB'nin hızla büyüdüğünü ifade eden Çalık,

"Malatya'mızdaki OSB'lerimizde 30 bin kişi istihdam ediliyor. Yeni istihdam alanlarının oluşturulacağı Tekstilkent Projesi'ni ise Yeşilyurt ilçesine bağlı 1.Organize Sanayi Bölgemizde, yaklaşık 50 dönümlük bir alana 15 bin metrekare kapalı alan üzerine 2 bin 500 metrekareden oluşacak 6 fabrika kuracağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımızın birlikte yapmış oldukları Tekstilkent Projesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçmiş vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere yönelik istihdam projesi olarak açıkladığı bu projeden Malatya olarak çok ciddi manada istifade edip, destek aldık. Malatya'mızda yaklaşık 3 bin kişilik istihdam sağlanacak. Bunun bir kısmı OSB'de olacak. Bu bölgedeki bin 500 kişilik istihdam gençlerimizin, genç kızlarımızın direkt olarak istihdamına da vesile olacak. 18 milyon liralık bir yatırım. Bunun yüzde 50'sini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, yüzde 50'sini ise Malatya Ticaret ve Sanayi Odamız karşılayacak. Malatya'mızdaki Teksilkent Projeleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan 37 milyon liralık yatırım ve desteği almış vaziyetteyiz. Tekstilkent Projesi ile Akçadağ'da 400, Battalgazi Hatunsuyu'nda 400 kişilik istihdam sağlayacak olan fabrikalarımız hizmete açılacak. Pütürge'de ilk defa tekstil ile ilgili bir fabrika kuruyoruz ve burada da 400 kişi istihdam edilecek. 400 kişi de Darende'de proje kapsamında istihdam edilecek" dedi.

"15 BİN METREKARE KAPALI ALANA KURULACAK"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, Teksilkent'in Malatya 1. OSB içerisinde altyapısı hazır olan 50 dönümlük bir parselde 15 bin metrekare kapalı alana kurulacağını söyledi. Milletvekili Çalık ve beraberindekiler, daha sonra Malatya 1.OSB'de inşaatı devam eden ve günlük 80 bin metreküp kapasiteyle uzun yıllar sanayinin arıtma yükünü taşıyacak arıtma tesisi şantiyesinde incelemelerde bulundular. Çalık, yaklaşık 250 milyon lira değerindeki arıtma tesisinin sözleşmeye göre Kasım 2022'de tamamlanacağını belirtti.

Milletvekili, İstihdam, Malatya, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel AK Partili Çalık: TeksilKent Projesiyle Malatya'da 3 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar 17:44 Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı 17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü 17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu 17:16 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu 17:04 "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı 16:52 "Kumpas" savunması yapan sözde şeyh, zincirleme cinsel istismar suçu nedeniyle 10 yıl 5 ay hapis cezası aldı
134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı 16:16 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum 15:35 İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum

Son Dakika Haberleri
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:28 Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
17:04 "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
16:48 Aile Destek Merkezi'nde çalışan kadına, evini temizlemeyi reddettiği koordinatör ve çalışanlar saldırdı
16:33 Bakanlık, 81 ile YKS genelgesi gönderdi! Sınava girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor         
17:45
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı         
17:43
Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira         
17:29
Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları         
17:17
Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil         
17:05
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı         
14:55
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 17:50:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Çalık: TeksilKent Projesiyle Malatya'da 3 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement