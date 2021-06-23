AK Partili Çalık: TeksilKent Projesiyle Malatya'da 3 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika

Milletvekili Çalık, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve partililerle birlikte Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde Teksilkent projesinin hayata geçeceği alanda incelemelerde bulundu. Çalık burada yaptığı açıklamada, çevre illerdeki OSB'lere göre birçok avantajı bulunan Malatya OSB'nin, özellikle son dönemde yatırımcıların gözdesi haline geldiğini söyledi.

"MALATYA OSB'LERİMİZ HIZLA BÜYÜYOR"

Yeni yatırımcılar sayesinde Malatya OSB'nin hızla büyüdüğünü ifade eden Çalık,

"Malatya'mızdaki OSB'lerimizde 30 bin kişi istihdam ediliyor. Yeni istihdam alanlarının oluşturulacağı Tekstilkent Projesi'ni ise Yeşilyurt ilçesine bağlı 1.Organize Sanayi Bölgemizde, yaklaşık 50 dönümlük bir alana 15 bin metrekare kapalı alan üzerine 2 bin 500 metrekareden oluşacak 6 fabrika kuracağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımızın birlikte yapmış oldukları Tekstilkent Projesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçmiş vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere yönelik istihdam projesi olarak açıkladığı bu projeden Malatya olarak çok ciddi manada istifade edip, destek aldık. Malatya'mızda yaklaşık 3 bin kişilik istihdam sağlanacak. Bunun bir kısmı OSB'de olacak. Bu bölgedeki bin 500 kişilik istihdam gençlerimizin, genç kızlarımızın direkt olarak istihdamına da vesile olacak. 18 milyon liralık bir yatırım. Bunun yüzde 50'sini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, yüzde 50'sini ise Malatya Ticaret ve Sanayi Odamız karşılayacak. Malatya'mızdaki Teksilkent Projeleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan 37 milyon liralık yatırım ve desteği almış vaziyetteyiz. Tekstilkent Projesi ile Akçadağ'da 400, Battalgazi Hatunsuyu'nda 400 kişilik istihdam sağlayacak olan fabrikalarımız hizmete açılacak. Pütürge'de ilk defa tekstil ile ilgili bir fabrika kuruyoruz ve burada da 400 kişi istihdam edilecek. 400 kişi de Darende'de proje kapsamında istihdam edilecek" dedi.

"15 BİN METREKARE KAPALI ALANA KURULACAK"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, Teksilkent'in Malatya 1. OSB içerisinde altyapısı hazır olan 50 dönümlük bir parselde 15 bin metrekare kapalı alana kurulacağını söyledi. Milletvekili Çalık ve beraberindekiler, daha sonra Malatya 1.OSB'de inşaatı devam eden ve günlük 80 bin metreküp kapasiteyle uzun yıllar sanayinin arıtma yükünü taşıyacak arıtma tesisi şantiyesinde incelemelerde bulundular. Çalık, yaklaşık 250 milyon lira değerindeki arıtma tesisinin sözleşmeye göre Kasım 2022'de tamamlanacağını belirtti.