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AK Partili Çalık: "Toplumun şiddetten tamamen uzaklaşmasını sağlamalıyız" - Son Dakika

AK Partili Çalık: "Toplumun şiddetten tamamen uzaklaşmasını sağlamalıyız"

29.11.2021 15:03
AK Partili Çalık: "Toplumun şiddetten tamamen uzaklaşmasını sağlamalıyız"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, toplumun tamamen şiddetten uzaklaşmasını sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

"Yüce Rabbim fıtratları bu kadar farklı yaratmışken, fırsatların ve hakların eşit olması, kadın ve erkeklerin eğitim hakkından istihdam hakkına kadar her alanda hakların eşitlenmesi konusunda da hepimizin ortak bir mücadele vermesi gerekiyor" dedi.

Milletvekili Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şubesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Mustafa Özkan, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, " AK Parti'nin ve sizlerin sivil topluma verdiği önemi bu ziyaret gösteriyor. Bu ziyaretler, sivil toplumu güçlü kılıyor. AK Parti'nin siyasetinde sivil toplumun ciddi bir önemi de var" dedi.

"EĞİTİMDE CİDDİ YATIRIMLAR YAPTIK"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise eğitim alanındaki fiziki yapıları gerçekleştirme oranları açısından cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

AK Parti hükümetleri döneminde eğitim alanında önemli yatırımların yapıldığını ve eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Çalık, şunları söyledi:

"Sadece okulların, yurtların, üniversitelerin fiziksel şartlarını oluşturmak değil, onun içerisine o öğrenimi de eğitimle birlikte verebilmek çok önemli. Eğitim-öğretimin içerisine değerleri katabilmek bizim için büyük önem taşıyor. Bu vesileyle sizlerin çocuklarımıza vermiş olduğunu katkı çok değerli. Bu davada emek çeken herkese teşekkür ediyorum."

"STK'LAR DEVLET İLE MİLLET ARASINDA KÖPRÜ İŞLEVİ GÖRÜYOR"

Milletvekili Çalık, İlim Yayma Cemiyeti'nin çocuklara çok önemli bir destek verdiğini belirterek, "Gençlerimiz ve çocuklarımız için yurt ve eğitim imkânı sağlamak, eğitim konusunda eksikleri devlet kurumlarıyla paylaşmak oldukça önemli. Sivil toplum örgütleri, Peygamber Efendimizin yaşantısından da alacağımız örneklerle o dönemden bugüne kadar devam eden bir süreç ve devlet ile millet arasındaki en önemli köprü işlevini görüyor. Sizlerde milletimizin sorunlarını devlet kurumlarına iletmek ve çözüm önerileri üretmek adına önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Bir taraftan milletin sesi oluyorsunuz hem de bir taraftan bunu yaparken var olan eksikleri sivil inisiyatif olarak üzerinize düşen vazifeleri yerine getirmek için çaba sarf ediyorsunuz" diye konuştu.

"FIRSAT VE HAKLARIN EŞİT OLMASI LAZIM"

25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu anımsatan Çalık, şunları kaydetti:

"Bunu tek bir güne sığdırmak, tek bir gün için konuşmak asla doğru değil. Bunun için topyekûn bir seferberlik olmalıdır. Peygamber Efendimizin ahlakını örnek alıp, bu örnek üzerinden kadınlara, kızlara, gençlere, çocuklara nasıl davrandığını bilen olarak, tüm toplumun üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Hz. Hatice annemizi alalım ve onun çalışması, üretmesi, kazancısını İslam uğrusuna harcamasını kadınlar olarak örnek almalıyız. Toplumun şiddetten tamamen uzaklaşmasını sağlamamız lazım. Bu hepimiz için çok önemli. Kadınlarımızın fıtratlarının erkeklerle ayrı olduğunu altını çizerek söylüyorum. Kadın ve erkeğin fıtratları ayrı, birbirimizden de fıtratları ayrı. Yüce Rabbim hepimize bir parmak izi vermiş, hiçbir parmak izi diğeriyle aynı değil. Dolayısıyla Yüce Rabbim fıtratları bu kadar farklı yaratmışken, fırsatların ve hakların eşit olması, kadın ve erkeklerin eğitim hakkından istihdam hakkına kadar her alanda Yüce Rabbimin bizlere bahşettiği hakların eşitlenmesi konusunda da hepimizin ortak bir mücadele vermesi gerekiyor. Çok ciddi manada dezenformasyonlar, toplumumuzun dejenerasyonu var. Bu konuda sizlerin yapacağı çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Şiddetin öğrenilen bir davranış olduğuna dikkat çeken Çalık, "İlk aile kurumunda görülüyor. Güçlünün güçsüze uygulamış olduğu şiddet, bağırmadan tutun en ileri safhasına kadar… Dolayısıyla o öğrenilmiş çaresizlikler içerisinde bizim yetiştireceğimiz ve nesiller arası bu şiddet aktarımının önüne geçebilmenin yolu temelden geçiyor. Çocuğun ilk öğretmeni anne ve babadan bunları sağlıklı bir şekilde öğrenmesi, sonrasında da okullarında ve sivil inisiyatiflerimizin bu konuda vereceği desteklerden geçiyor" diye konuştu.

Merkez Karar Yönetim Kurulu, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel AK Partili Çalık: 'Toplumun şiddetten tamamen uzaklaşmasını sağlamalıyız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Çalık: "Toplumun şiddetten tamamen uzaklaşmasını sağlamalıyız" - Son Dakika
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