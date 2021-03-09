AK Partili Canbey: "Ana muhalefet partisi gayri milli bir çizgidedir" - Son Dakika

AK Partili Canbey: "Ana muhalefet partisi gayri milli bir çizgidedir"

09.03.2021 17:43
AK Partili Canbey:

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, ana muhalefet partisinin gayri milli bir çizgide olduğunu, çarpıtmalarla kendi eksiğini kapatamayacağını belirtti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, ana muhalefet partisinin gayri milli bir çizgide olduğunu, çarpıtmalarla kendi eksiğini kapatamayacağını belirtti.

Canbey, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti olarak kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Mustafa Canbey, Türkiye olarak artık çok değişik bir siyasi ortama şahitlik ettiklerini, ana muhalefet partisi liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hedef alarak "milli güvenlik sorunu" ifadesini kullanmasını anlamakta güçlük çektiklerini ifade etti.

CHP'nin, ülkenin tek yumruk olarak kenetlenmesi gereken uluslararası meselelerde dahi gayri milli bir tutum sergilediğini dile getiren Canbey, şunları kaydetti:

" Gara'da 13 şehit verdiğimizde sorumluluğu PKK'nın omuzlarından alarak 'sorumlu Erdoğan'dır' diyen CHP iken, kınama mesajı yayımlarken PKK ismini bile söylemeyen CHP iken, Karabağ'da kardeşlerimize yardıma gittiğimizde 'Türkiye oraya cihatçıları gönderiyor' yalanını uyduran CHP iken, terörle etkin mücadelemizi sürdürürken 'SİHA'lar sivilleri vuruyor' yalanını uyduran CHP iken, evlatları için feryat eden Diyarbakır anneleri için sessiz kalan CHP iken, 'milli güvenlik sorunu kimdir' sorusu, aziz milletimizin vicdanında 'CHP' cevabını bulacaktır. Ana muhalefet partisi gayri milli bir çizgidedir, çarpıtmalarla kendi eksiğini kapatamayacak."

Muhalefet partilerinin gizlemeye çalıştıkları kirli ittifaklarının sosyal medyadaki paylaşımlarla gün yüzüne çıktığını vurgulayan Canbey, şöyle devam etti:

"HDP ile gizli ittifak yaptıklarını her konuşmalarında yalanlayanlar, yaptıkları her hamle ile ittifaklarını açık ediyorlar. HDP seçim barajını geçiyor, PKK açıklama yapıyor, 'HDP bizim sayemizde barajı geçti', Yine İYİ Parti seçime girsin diye CHP, İYİ Parti'ye vekil veriyor. Barajı geçen İYİ Parti için de bu kez HDP açıklama yapıyor ve 'Oturduğunuz koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz' diyor. HDP'nin PKK ile CHP ve İYİ Parti'nin de HDP ile aralarındaki ittifak bu kadar gün yüzündeyken birilerinin çıkıp liderimizle ilgili 'milli güvenlik sorunu' gibi bir cümle kurmasını açıkça reddediyor, kınıyoruz."

Mustafa Canbey, Ana muhalefet, AK Parti, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Canbey: 'Ana muhalefet partisi gayri milli bir çizgidedir' - Son Dakika


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