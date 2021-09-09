AK Partili Çankırı, "Pamukkale'miz de kendine has güzelliği ile büyülüyor" - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi makamında ziyaret etti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi, AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı ziyaret etti. AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı'nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale ilçesi ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Çankırı, Pamukkale'nin sadece ülkemizin değil dünyanın gözde merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Memleketimizin her bir köşesinin ayrı bir güzelliği var. Denizli'miz, Pamukkale'miz de kendine has güzelliği ile büyülüyor. Bu güzel ilçemize Pamukkale Belediyesi olarak yapmış olduğunuz hizmetleri yakından takip ediyoruz ve takdirle karşılıyoruz. Pamukkale'nin hem turizmine hem kültürel değerlerine daha da katkı yaparak, geleceğe yatırım niteliğinde işlere imza atılmış. Sizlere, halkımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ziyaret sonunda günün anısına, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Çankırı'ya özel işlemeli tabak hediye etti. - DENİZLİ