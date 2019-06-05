Son Dakika Haberleri: AK Partili Çelebi vatandaşlarla bayramlaştı
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AK Partili Çelebi vatandaşlarla bayramlaştı

32 dakika önce

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Partili Çelebi vatandaşlarla bayramlaştı, System.String[]
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, vatandaşlarla bayramlaştı.
Eleşkirt ilçesine gelen Çelebi, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerin bayramlarını kutladı.
Çelebi, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Ramazan Bayramı küskünlerin barıştığı, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği gündür. Bu vesile ile tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." dedi.
Programa, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Eleşkirt İlçe Başkanı Ergün Tenekeci ve vatandaşlar ile partililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:42 Kaynak: AA
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