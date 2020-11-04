AK Partili Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan açıklamayı kınadı - Son Dakika

AK Partili Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan açıklamayı kınadı

04.11.2020 10:26
AK Partili Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan açıklamayı kınadı, System.String[]

AK Partili Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan açıklamayı kınadıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan sözde basın açıklamasına tepki göstererek, "Öğretmenlikle ve sendikacılıkla bağdaşmayan bu açıklama Kıbrıs Türk davasına ve...

AK Partili Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan açıklamayı kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan sözde basın açıklamasına tepki göstererek, "Öğretmenlikle ve sendikacılıkla bağdaşmayan bu açıklama Kıbrıs Türk davasına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırıdır. Bu açıklamadan sorumlu olanları şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan basın açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan sözde basın açıklaması, faşist ve ahlaksız bir dille Sayın Cumhurbaşkanımıza ve KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a saldırmaktadır. İftira ve nefret suçu ile dolu bu metin bir açıklama değil, karanlık bir zihniyetin tezahürüdür. Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bu yapılanma tarafından kullanılan ifadelere, siyasi ve hukuki olarak en sert karşılığı vereceğiz. İsmindeki 'Türk' sıfatını hak etmeyen bu yapılanmanın sözde açıklamasını bir 'beşinci kol faaliyeti' olarak değerlendiriyoruz. KKTC'nin milli iradesini hiçe sayan bu yapılanma, Rum Kesimi lideri ile görüşmesi öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı hedef aldı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük hadlerini aşan bir açıklama yaptı. Bu açıklama Rum tezlerine biat etmek, Türkiye ve KKTC'ye düşmanlık etmektir" dedi.

'KARANLIK BİR ZİHNİYETE YAKIŞIR'Çelik, bu zihniyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerinin menfaatleri noktasındaki kararlı tutumunu ve Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türkünün haklarına sahip çıkma iradesini sorun olarak gördüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru makamlarını hedef alan bu sözde açıklama bir kara propaganda metnidir. Türkiye ve KKTC vatandaşlarının demokratik iradesini hedef almaktadır. Bu kara propaganda metnine imza atan zihniyet, demokratik değerlerden nasibini almamış zihniyettir. Rum liderine Cumhurbaşkanımızı ve KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı şikayet etmeye kalkan bu çarpık zihniyetin siyasi pusulasının Türkiye ve KKTC düşmanlığı olduğu açıktır. Bu açıklama tüm Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarına düşmanlık etmektedir. Demokratik değerlere düşman bu zihniyet, Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef alarak iftiralarına devam etmiştir. Cumhurbaşkanımıza karşı Yunan ve Rum faşistlerin diliyle konuştukları açıktır. Bu, onların hangi adrese kayıtlı olduklarını da gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Kıbrıs Türk davasının öz savunucusudur. KKTC'nin egemenlik hakları ve menfaatlerinin korunması için en güçlü desteği vermektedir. Rum lidere yalvaranların, Kıbrıs Türk davasını kuvvetle savunan Cumhurbaşkanımıza iftira atması ancak karanlık bir zihniyete yakışır."'SORUMLU OLANLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

"Bu metni kaleme alanların Kıbrıs Türk kimliğine en ufak bir aidiyeti olsaydı Rum lidere yaranmacı bir metin ile rezil olmaktan kaçınmaları gerekirdi" diyen Çelik, bu tip yapılanmaların, KKTC'nin hak ve adalet mücadelesine ve Türkiye-KKTC kardeşliğine hiçbir şekilde gölge düşüremeyeceğini vurguladı. Çelik, "Bu yapılanmanın Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadelerle siyasi ve hukuki olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. KTÖS'nın, Cumhurbaşkanımıza yalan ve iftiralarla saldırmasının arkasında EOKA siyasetine teslimiyet vardır. Kıbrıs Türklüğüne düşman bu siyasete geçit vermeyiz. Öğretmenlikle ve sendikacılıkla bağdaşmayan bu açıklama Kıbrıs Türk davasına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırıdır. Rum tezlerine ve EOKACI siyasete biattir. Bu açıklamadan sorumlu olanları şiddetle kınıyoruz. Herkesi de kınamaya ve protesto etmeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

ANKARA, -


AK Partili Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan açıklamayı kınadı

AK Parti, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Partili Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan açıklamayı kınadı - Son Dakika


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