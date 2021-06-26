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AK Partili Çelik'ten CHP'li Aytekin'e yanıt gecikmedi - Son Dakika

AK Partili Çelik'ten CHP'li Aytekin'e yanıt gecikmedi

26.06.2021 14:41
AK Partili Çelik'ten CHP'li Aytekin'e yanıt gecikmedi, System.String[]

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ile CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin arasındaki polemik büyüyor.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ile CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin arasındaki polemik büyüyor.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Ayvalık'taki yangında zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılması nedeniyle düzenlenen törende kullandığı "9 ay önce Ayvalık'ın Şeytansofrası eteklerinde başlayıp, Badavut'a kadar uzanan yangının bilinçli çıkarıldığını iddia edenler vardı. Hatta bu bölgedeki yanan alanın imara açılacağını savunanlar vardı. Bu iddiaların üzerinden iktidar partisi töhmet altında bırakılıyordu. AK Partili Büyükşehir Belediyesi ile AK Partili Milletvekilleri ve AK Parti teşkilatları bu konuda zan altında bırakılmaya çalışılıyordu. Bizler töhmet altında kaldık. Şimdi o gün bunları konuşan çevreciler, çevreci örgütler, sivil toplum kuruluşları ve Ayvalıklılar, herhalde bizlere büyük bir özür borçlusunuz. Ondan öte, o gün bu iddiaları savunanların arasında yoksanız bile geldiğimiz bu noktada bizlere bir teşekkür borçlusunuz. Çünkü Balıkesir; deniziyle güzel, ormanıyla güzel. Biz de Balıkesirli yöneticiler olarak bu şehri bu haliyle korumaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın" şeklindeki sözleri üzerine CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in 'Esas sen özür dile' şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi.

"Özür dilemek sizin kibirli egonuzu mu zorluyor?"

Adil Çelik, CHP'li Aytekin'e yönelik yaptığı açıklamada, "İmara açılacak diye konuşulan alanı, yangından sadece 9 ay geçtikten sonra tekrar ağaçlandırmaya başlamış bulunuyoruz. Geçen yıl bu konuda ileri geri konuşanlar, sosyal medyada her türlü hakareti yapanlar, bizleri töhmet altında bırakanlar, adeta deve kuşu gibi başını kuma gömmüş, görmezden geliyor ve kendileri de davet edildiği halde törene katılmıyorlar. Madem çevre konusunda o kadar hassassınız, madem Ayvalık'ı bu kadar seviyorsunuz, neden gelmediniz? Sizin yalan ve iftiralarınızdan biri daha ortaya çıktığı için, mahcubiyet duyduğunuz için mi acaba? Sahi sizde o yüz var mı? Utanma duygunuz var mı? Ensar Aytekin, Ayvalık yangını ve o gün söyledikleri ile ilgili hiçbir şey söylemiyor, laf kalabalığı ile konuyu başka yere çekmeye çalışıyor. Özür dilemek erdemdir. 'Evet biz o gün böyle dedik ama yanıldık, bu alanın yeniden ağaçlandırılmasından mutlu olduk' demek sizin kibirli egonuzu çok mu zorluyor?" diye sordu.

"Sizin çevre sevginiz bu mu?"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik yaptığı açıklamasında, "Bana bak Ensar Aytekin! Akçay kıyıları daha düne kadar kanalizasyon kokuyordu, neden? Çünkü CHP'li belediyeler kanalizasyonu denize veriyordu. Denize girenler koli basili yüzünden bulaşıcı hastalıklara yakalanıyordu. Siz o zaman ne yaptınız? Ben ne yaptığınızı hatırlatayım; anlaşılan sizde hafıza sorunu var. Edremit körfezindeki CHP'li ilçe ve belde belediyelerinin birlikte çalıştırdığı arıtma tesisi, elektrik borcu ödenmediği için çalıştırılmıyordu. Kanalizasyon bu yüzden direkt denize veriliyordu. Elektrik borcunu ödemiyorlardı elektrik! Sizin çevre sevginiz bu mu? Çevreyi lağım ederek koruyorsunuz, öyle mi?" ifadelerini kullandı.

"Benim bayramlık ağzımı açtırmayın"

Adil Çelik açıklamasında, "Ya Ayvalık'ın su sorunu ne olacak? Bu çağda Ayvalık'ın, Ayvalıklılar'ın yaşadıkları reva mı idi? Ayvalıklılar'ı buna mı layık görüyordunuz? Geçmiş dönem CHP'li Ayvalık Belediyesi işçilerin maaşını ödeyemiyordu. Keza Erdek Belediyesi Kırsal mahallelerde toplanmayan çöpleri, Büyükşehir Belediyesi toplamadı mı? Benim bayramlık ağzımı açtırmayın. CHP'li belediyelerin birlikte anıldığı konulara bakın; elektrik borcu, ödenmeyen işçi maaşları, çöp, hastalık Siz dua edin 2014 yılından itibaren hepsi Büyükşehir kapsamına alındı da bu beldelerin su ve kanalizasyon sorunu çözüldü. Canım Edremit Körfezi'ni sizin zihniyetinizden kurtardık. Yoksa akıbeti belliydi. AK Partili Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ ile ilçe ve parti ayrımı yapmadan, 'Yaratılanı severiz yaradandan ötürü' düsturu ile hareket ederek su ve kanalizasyon sorunlarını çözdük, çözmeye devam ediyoruz. Gerekli yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Siz istediğiniz kadar bağırın. Ne çevre, ne vatan, ne bayrak, ne Atatürk sevgisi sizin tekelinizde değil. Bu hastalıklı ruh halinden, yalan ve iftiralardan medet ummaktan kurtulun, yoksa bu millet size gereken dersi yine verecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın, amma sizde o dersi alacak hal var mı, işte onu bilmiyorum." dedi.

"Bu güzel şehri de sizin çarpık zihniyetinize bırakmayacağız, hiç boşuna heveslenmeyin"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Çelik açıklamasını şöyle tamamladı:

"Biz size ve sizin gibilere bakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ve ülkemizin her köşesine bütün hizmetleri götürmek şiarımızdır. Balıkesir çok güzel insanların olduğu, adeta cennet gibi bir şehir, bu güzel şehri de sizin çarpık zihniyetinize bırakmayacağız, hiç boşuna heveslenmeyin." - BALIKESİR

AK Partili Çelik'ten CHP'li Aytekin'e yanıt gecikmedi
AK Partili Çelik'ten CHP'li Aytekin'e yanıt gecikmedi
AK Partili Çelik'ten CHP'li Aytekin'e yanıt gecikmedi
AK Partili Çelik'ten CHP'li Aytekin'e yanıt gecikmedi
AK Partili Çelik'ten CHP'li Aytekin'e yanıt gecikmedi
AK Partili Çelik'ten CHP'li Aytekin'e yanıt gecikmedi
AK Partili Çelik'ten CHP'li Aytekin'e yanıt gecikmedi

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Balıkesir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Çelik'ten CHP'li Aytekin'e yanıt gecikmedi - Son Dakika


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