AK Partili Çelik'ten, CHP'li Kaboğlu'na tepki - Son Dakika

AK Partili Çelik'ten, CHP'li Kaboğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, tüm dinlerin ibadethanelerine saygısını yıllardır yeni adımlarla pekiştiriyor.

AK Partili Çelik'ten, CHP'li Kaboğlu'na tepki, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye, tüm dinlerin ibadethanelerine saygısını yıllardır yeni adımlarla pekiştiriyor. Bunlar ise her türlü saygısızlığı bu ülkenin parlementosunda yapıyorlar. Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Partili Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı, "Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı" sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Akıl, idrak, izan bu mahalleye hiç uğramamış. Bir insan kendi coğrafyasına ve değerlerine nasıl bu kadar yabancı olabilir? Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. CHP derhal gereğini yapmalıdır. Her türlü toksik siyasetin aynı anlayıştan tezahür etmesi kimseyi şaşırtmıyor. Ama bunların artık ülkemizle rekabet içinde olan başka devletler için gerekçe üretmesi tahammül edilmez bir noktaya geldi. Açık ve net söylüyoruz; bu şekilde düşünenler Libya meselesinden Doğu Akdeniz'e ve Suriye meselesine kadar sadece başka devletlerin tezlerini dillendiriyor. Hükümet eleştirisi değil bu. Muhalefet etmek değil. Sistematik olarak başka devletlerin tezini savunuyorlar. Toksik bir siyaset bunların yaptıkları. Muhalefet etmek değil, siyaseti zehirlemek için konuşuyorlar. Türkiye tüm dinlerin ibadethanelerine saygısını yıllardır yeni adımlarla pekiştiriyor. Bunlar ise her türlü saygısızlığı bu ülkenin parlamentosunda yapıyorlar" ifadesini kullandı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 05:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Partili Çelik'ten, CHP'li Kaboğlu'na tepki - Son Dakika

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