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AK Partili Çelik'ten 'Nobel Edebiyat Ödülü' açıklaması

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avusturyalı yazar Peter Handke'e Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine ilişkin, "Çeşitli skandallar nedeniyle bir süredir kamuoyunda tartışılan Nobel Komitesi, bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş; Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür" dedi.

AK Partili Çelik'ten 'Nobel Edebiyat Ödülü' açıklaması, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avusturyalı yazar Peter Handke'e Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine ilişkin, "Çeşitli skandallar nedeniyle bir süredir kamuoyunda tartışılan Nobel Komitesi, bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş; Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Nobel edebiyat ödülünün, savaş suçlusu Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığını ifade eden Avusturyalı yazar Peter Handke'e verilmesine ilişkin, Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "2019 Nobel Edebiyat Ödülü, soykırımı destekleyen ve savaş suçlusu Miloseviç tarafından 'Sırp Şövalye Nişanı' takdim olunan Peter Handke'ye, üstelik 'Dünya İnsan Hakları' gününde verilmiştir. Bu insanlık ve edebiyat dünyası açısından büyük talihsizliğin ötesine geçmiş bir skandaldır. Nobel Komitesi, Handke'ye verdiği ödül ile Saramago'nun bahsettiği 'Körlük' salgınına kapıldığını ortaya koymuştur. Zaten çeşitli skandallar nedeniyle bir süredir kamuoyunda tartışılan Nobel Komitesi, bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş; Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür" ifadelerini kullandı.

'İNSANLIK DEĞERLERİNE VE BARIŞ İRADESİNE DARBE VURMUŞTUR'

Çelik, Bosna soykırımı acılarının henüz taze olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Handke'ye verilen ödül, Batı'da yükselen ırkçı akımın kültür-sanat çevrelerinde izdüşümlerinden birisi olmuş; insanlık değerlerine ve barış iradesine darbe vurmuştur. Srebrenitsa'da 8 binden fazla kardeşimizin katledilişinin acısı hala yüreklerimizi yakmaktadır. Bosnalı anneler, uzun zaman geçtikten sonra evlatlarını toprağa verebilmiştir. Bu vesileyle Srebrenitsa'da ve Bosna topraklarında soykırıma uğrayan tüm Boşnak kardeşlerimizi bir kez daha anıyor, insanlığı bu acıya ve şehitlerin hatırasına saygı duymaya davet ediyoruz."


Peter Handke, Edebiyat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:55 Kaynak: DHA
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