AK Partili Cemal Bekle: "Dünyaya örnek bir engelli reformu gerçekleştirdik" - Son Dakika

AK Partili Cemal Bekle: "Dünyaya örnek bir engelli reformu gerçekleştirdik"

03.12.2020 16:23
AK Partili Cemal Bekle:

AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, AK Parti iktidarının ilk reformlarından birini 'engelliler' için gerçekleştirdiğini, engelli vatandaşların hayatlarının her alanına dokunan,...

AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, AK Parti iktidarının ilk reformlarından birini 'engelliler' için gerçekleştirdiğini, engelli vatandaşların hayatlarının her alanına dokunan, dünyaya örnek adımlar attıklarını belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Engelin, her insanın karşılaşabileceği bir durum olduğunun unutulmaması gerektiğinin altının çizen Cemal Bekle, sosyal devlet olmanın gerekleri yerine getirilirken, toplumun da aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini vurguladı.

"Bizim için her vatandaşımız eşittir"

AK Partili Cemal Bekle, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, partimizin 1. yılında ilk köklü değişiklikleri yapmak üzere bu alanı işaret etmiş, engellerimiz için yeni düzenlemeler yapılması için talimat vermiştir; çünkü bizim için her vatandaşımız eşittir, hakları teslim edilmeli ve önlerindeki engeller ortadan kaldırılmalıdır. Tüm illerimizde kurduğumuz Engelli Koordinasyon Merkezleri aktif çalışmalarına 19 yıldır devam etmektedir. Özürlü, sakat, çürük gibi küçük gören ifadeleri kaldırdık. Çalışmalarımızı yaygınlaştırmak için yerel yönetimlere Sosyal ve Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri kurma yetkisi verdik. Üniversite öğrencisi engelli kardeşlerimizin eğitim şartlarının uygun hale getirilmesi öğrenim, barınma gibi desteklerin sağlanması için adımlar attık. 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan vatandaşlara aylık bağladık. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde 40 veya daha yüksek bir oranda kaybeden vatandaşlara engelli kimlik kartı verdik. Sosyal Destek Hattı Alo 183, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre tüm engellilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Dünyaya örnek bir engelli reformu gerçekleştirdik" dedi.

"Engelli vatandaşlarımızın üretim zincirinin bir parçası olabilmeleri için pek çok adım attık"

Engelli vatandaşların, üretim zincirinin parçası olabilmeleri için de pek çok adım attıklarını ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, sosyal güvenlik ve vergi düzenlemeleri ile istihdam şartlarında da önemli çalışmalar yaptıkları belirtti. Bekle, bu alandaki çalışmalarını şu sözlerle özetledi:

"Kariyer mesleği olan engelli vatandaşlarımızın münhal kadrolara atanması, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talepleri karşılanmasının önünü açtık. Bugün; Türkiye sınırları içinde 200 metrekareye kadar tek konutu olan engelli kardeşimiz, emlak vergisi ödemiyor. Pek çok alanda vergi muafiyeti ve indirimine sahipler. Belirli şartlarda erken emeklilik sistemini geliştirdik. Resmi veya özel bakım merkezlerinde, evlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardımlarımız devam ediyor. Hepimizin empati yapması gerekiyor ki; engelli kardeşlerimizi daha iyi anlayabilelim. Birbirimizi ve bu alandaki çalışmalarımızı destekleyelim." - İZMİR

AK Partili Cemal Bekle: Dünyaya örnek bir engelli reformu gerçekleştirdik

Cemal Bekle, AK Parti, Engelli, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Partili Cemal Bekle: 'Dünyaya örnek bir engelli reformu gerçekleştirdik' - Son Dakika


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