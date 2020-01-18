AK Partili Cevdet Yılmaz Çanakkale Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ile birlikte Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.



Valilik şeref defterini imzalayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'a Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 57. Alay Sancağı hediye etti.



Daha sonra Valilik makamında devam eden ziyarette açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın kente yaptığı güzel hizmetlerden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Çanakkale'nin tarihi açıdan anlamlı ve özel bir il olduğunu belirten Yılmaz, "Çanakkale aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhunun sembolü olan bir şehrimiz. Tarihten bugüne gerçekten milli birliğimizin, beraberliğimizin sembolik şehirlerinden, bu anlamda da kıymetli bir şehrimiz. Son dönemlerde yapılan hizmet ve çalışmalarla Çanakkale bu güzellikleri dünyayla da paylaşan bir ilimiz. Turizm anlamında çok ciddi gelişmeler kaydettiğini görüyoruz. Troya gibi varlıklarıyla, değerleriyle, bir taraftan da şehitliğiyle, tarihi ve kültürel değerleriyle nitelikli turizm konusunda çok önemli bir ilerleme kaydediyor. Çanakkale'nin daha ileri gittiğini göreceğiz. Hem de ülkemizin 2023 hedeflerine daha fazla katkıda bulunduğunu göreceğiz." şeklinde konuştu.