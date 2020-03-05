AK Partili Cevdet Yılmaz'ın kardeşi hayatını kaybetti - Son Dakika
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AK Partili Cevdet Yılmaz'ın kardeşi hayatını kaybetti

6 saat önce

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın kardeşi avukat Kadir Yılmaz (49), böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AK Partili Cevdet Yılmaz'ın kardeşi hayatını kaybetti, System.String[]

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın kardeşi avukat Kadir Yılmaz (49), böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bingöl Barosu'na kayıtlı avukat Kadir Yılmaz, böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Gece yaşamını yitiren Yılmaz'ın cenazesi sabah erken saatlerde Bingöl'e getirildi. Yılmaz'ın cenazesi, Bingöl Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Cevdet Yılmaz da katıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:19 Kaynak: DHA
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