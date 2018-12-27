Ak Partili Ceylan: "15 Temmuz'da En Çok Şehit Ankara'da Verildi, En Çok Gazi Ankara'da Oldu"

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, "Meclisimiz 15 Temmuz'da ikinci kez gazi unvanını aldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, "Meclisimiz 15 Temmuz'da ikinci kez gazi unvanını aldı. 15 Temmuz'da en çok şehit Ankara'da verildi, en çok gazi Ankara'da oldu" dedi.



TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Atatürk'ün Ankara'ya gelmesiyle kentin Milli Mücadele'nin merkezi haline geldiğini kaydederek, "Binlerce Ankaralı atlı seğmenlerle birlikte Atatürk'ü Dikmen'de karşılıyor ve bağrına basıyor. Gazi bu karşılamadan ve Ankara'dan son derece etkileniyor" ifadelerini kullandı.



Ceylan, Atatürk'ün Ankara'ya geldikten sonra 8 yıl İstanbul'a hiç gitmediğini belirterek, bunun başkente verdiği önemi ortaya koyduğunu ifade etti. 15 Temmuz'da Ankara halkının kahramanca verdiği mücadeleye de değinen Ceylan, "Gazi Meclisin 15 Temmuz'da açık tutulması ve milletvekillerinin o gece gösterdiği dirayetin de unutulmaması lazım. Meclisimiz 15 Temmuz'da ikinci kez gazi unvanını aldı. 15 Temmuz'da en çok şehit Ankara'da verildi, en çok gazi Ankara'da oldu. Ankara 15 Temmuz'daki ikinci Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol oynamıştır" dedi.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili soru üzerine Ceylan, Yıldırım'ın büyük bir ihtimalle aday olacağını ifade etti. - ANKARA

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