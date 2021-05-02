AK Partili Ceylan: "Bu sene köylere hizmet için 48 milyon ödenek aktarıldı" - Son Dakika

AK Partili Ceylan: "Bu sene köylere hizmet için 48 milyon ödenek aktarıldı"

02.05.2021 17:18
AK Partili Ceylan:

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, köylere hizmet götürülmesi için genel bütçeden Çorum İl Özel İdaresi'ne 48 milyon 176 bin TL ödenek tahsisi yapıldığını açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, köylere hizmet götürülmesi için genel bütçeden Çorum İl Özel İdaresi'ne 48 milyon 176 bin TL ödenek tahsisi yapıldığını açıkladı.

AK Parti iktidarı döneminde köylerdeki hayat standartlarının artırılmasına çok büyük önem verildiğini dile getiren Milletvekili Ceylan, kent merkezlerinde yaşayanların sahip olduğu bir takım imkanların köylere de sunulduğunu anlattı. Çorum'da 2002 yılı öncesinde asfalt yolu olan çok az sayıda köy bulunurken, bugün gelinen noktada neredeyse asfaltsız köy yolu kalmadığını, köylerin büyük bir bölümünün kanalizasyona ve evlerinde içmesuyuna kavuştuğunu vurgulayan Milletvekili Ceylan, Çorum'da asfaltsız yol, kanalizasyonsuz ve içmesuyu olmayan köy bırakmayacaklarını söyledi. Bunun için hem yerel imkanları kullandıklarını hem de genel bütçeden gerekli ödeneğin sağlanması konusunda diğer milletvekili arkadaşları ve parti teşkilatlarıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Ceylan, genel bütçeden 2021 yılı için Özel İdareye köylerin ihtiyaçlarının giderilmesi için 48 milyon 176 bin TL ödenek tahsisi yapıldığını belirtti. Sağlanan ödeneğin merkez ve ilçelere göre paylarını da açıklayan Milletvekili Ceylan, merkezin 11 milyon 106 bin 394 TL ile en fazla paya sahip olduğunu kaydetti. Sungurlu ilçesinin 6 milyon 591 bin 448 TL ile ikinci sırada yer aldığını, ardından da 5 milyon 311 bin 20 TL ile İskilip ilçesinin geldiğini vurgulayan Ceylan, Alaca ilçesine 4 milyon 907 bin 92 TL, Osmancık'a 4 milyon 658 bin 531 TL, Kargı ilçesine 4 milyon 237 bin 836 TL, Bayat ilçesine 3 milyon 376 bin 89 TL, Mecitözü ilçesine 3 milyon 313 bin 679 TL, Uğurludağ ilçesine 1 milyon 35 bin 738 TL, Boğazkale ilçesine 881 bin 486 TL, Dodurga ilçesine 8967 bin 297 TL, Laçin ilçesine 688 bin 128 TL, Ortaköy ilçesine 613 bin 559 TL ödenek tahsisi yapıldığını bildirdi. Milletvekili Ceylan, sağlanan ödenek ile birlikte köylerde içmesuyu tesisi, kanalizasyon tesisi, tarımsal sulama tesisi, asfalt yol yapımı, köprü ve menfez yapımı, beton parke taşı yapımı işleri yapılacağını ifade etti.

2020 yılında bu hizmetler için 44 bin 188 bin TL ödenek geldiğini hatırlatan Ceylan, 2021 yılında ödeneğin 4 milyon artırıldığını vurgulayarak, Çorum'da köylerin hayat standartlarını yükseltecek bu hizmetin sunulmasından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ÇORUM

AK Partili Ceylan: Bu sene köylere hizmet için 48 milyon ödenek aktarıldı

Milletvekili, Türk Lirası, AK Parti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Partili Ceylan: 'Bu sene köylere hizmet için 48 milyon ödenek aktarıldı' - Son Dakika


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