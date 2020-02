AK Partili Çiftçioğlu, Cemil Tugay'ın gerçekleşmeyen seçim vaadlerini CHP'li Koç'a sundu - Son Dakika

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, görevine yeni başlayan CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Murat Serdar Koç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Çiftçioğlu, Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 31 Mart yerel seçimlerinden önce söz vermesine rağmen henüz yapımına başlamadığı 30 projeden oluşan raporu da Koç'a teslim etti.



Raporda, projelerin neler olduğu ve Başkan Tugay tarafından hangi tarihte söylendiği tek tek yer aldı. Başkan Çiftçioğlu, "Hiçbir siyasi kaygı gözetmeden, Karşıyaka'nın menfaatleri doğrultusunda çalışmaya hazırız. Başkan Tugay'ın vaadlerinin tek tek takipçisi olacağımızın herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.



Başkan Çiftçioğlu'nun yönetim kurulu ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Başkan Çiftçioğlu, Karşıyaka'da ivedilikle çözüm bekleyen birçok sorun bulunduğunun, bu sıkıntıların giderilmesi için de her türlü desteği sağlamaya, ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarının mesajını verdi. CHP'li Koç'a yeni görevinde başarılar dileyen, görüşmenin içeriğine ilişkin de bilgiler veren Başkan Çiftçioğlu, "Sayın Koç ile oldukça verimli geçen bir görüşme gerçekleştirdik. Karşıyaka'da hangi projelere ihtiyaç duyulduğu, sorunların ne olduğu, vatandaşların taleplerinin hayata geçirilmesi için neler yapılması gerektiği gibi birçok konuda fikir alışverişinde bulunduk. Daha önce de kamuoyuna açıkladığım gibi, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın söz vermesine rağmen hala yapımına başlamadığı, bütçeye ve stratejik plana bile almadığı projeleri kendisine ilettik. Sayın Koç'tan bu projelerin takipçisi olmasını istedik" dedi.



"Karşıyaka'da mazeret dönemi bitmeli"



Karşıyaka'nın uzun süredir hak ettiği hizmetten mahrum kaldığını, son 10 ayda daha da artan kötü yönetim nedeniyle belediyenin maddi kriz içine düştüğünü belirten Çiftçioğlu, "Karşıyaka halkı, ne Büyükşehir'den ne de ilçe belediyesinden, verdiği oyun karşılığını yıllardır alamadı. Sayın Tugay ve CHP'li 5 büyükşehir meclis üyesi, gerektiği şekilde Karşıyaka için lobi yapamıyor. Ötelenen, bekletilen, zamanı alınan hep Karşıyaka oldu. Bırakın hizmet almayı, Karşıyaka halkının sorunlarına her gün yenileri eklendi. Vatandaş da artık bu durumdan bıktı, usandı. Stat konusundaki kararlığımız da sürüyor. Artık Karşıyaka halkının sesini herkes duymalı. Karşıyaka'da mazeret dönemi bitmeli. Siyasetçiler olarak bizlerin görevi, halkın beklentilerini gündeme getirmek, onların hakkını savunmak. AK Parti olarak bugüne kadar hep bu bilinçle çalıştık, Karşıyaka'nın sesi olmaya çalıştık. Bundan sonra da bu sorumlulukla çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.



Raporda yer alan projeler: Sivil toplum kuruluşları için yeni bina, çarşı girişindeki minibüs durağı alanını meydana çevirme, Bostanlı Pazar Yeri'nde yapısal değişiklik, Karşıyaka sahiline sosyal tesis, Kemal Baysak Bulvarı Projesi istimlak çalışmaları, 7-12 yaş arasındaki çocuklara kemik yaşı testi, Kadın Sığınma Evi, Yeraltı otoparkları ve yeraltı geçitleri için planlama, Mustafa Kemal Mahallesi'ne hobi bahçesi, Karşıyaka Çarşı'nın İskele ile buluştuğu noktada trafiğin yer altına alınması, Halk Sağlığı Projesi kapsamında belediyede yeni hizmet anlayışı, Sporcu Sağlık Merkezi, Belediye bünyesinde, gıda ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaçların piyasanın yüzde 25 altında satılması, İhtiyaçlı vatandaşlara bedava alışveriş kartı, Kent Koop Marketleri'nin yukarı mahallelere açılması, Çöpler için geri dönüşüm sistemi, Sinema Atölyeleri ve Sanat Sokakları, Palyatif Bakım Merkezleri, Antik Tiyatro Alanı, Olimpik Buz Pisti, Latife Hanım Köşkü ve belediye hizmet alanlarında halka ücretsiz çay, Çağdaş bir kütüphane, Karşıyaka Kent Tarihi Müzesi, Toplu taşıma için yeni alternatifler, Taksi-Bot seferleri, Game X gibi dijital oyun turnuvaları, İzmir'in her yerinden görünen 'Dönme Dolap' projesi, Mavişehir'e yeni iskele alanı, Kanser Danışma Merkezi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Can dostlarımız için hayvan mezarlığı. - İZMİR