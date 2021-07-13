AK Partili Çilez: "CHP'li yöneticiler son 1 yılda fütursuzca darbe çığırtkanlığı yapıyor" - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "CHP'li yöneticiler son 1 yılda fütursuzca, utanmadan darbe çığırtkanlığı yapıyorlar." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz'un, "bu toprakları hak ederek vatan yapan ecdadın mirasına sahip çıkıldığını gösteren destan" olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz'a ilişkin "kontrollü darbe" söyleminin, gaflet, dalalet ve ucu ihanete çıkan tehlikeli bir yol olduğuna işaret eden Çilez, 15 Temmuz darbe girişimi ve diğer darbelerden ders almayanların, darbe söylemlerinden geri durmadıklarını, halen darbeden medet umduklarını ve milleti tehdit ettiklerini kaydetti.

Çilez, "CHP'li yöneticiler son 1 yılda fütursuzca, utanmadan darbe çığırtkanlığı yapıyorlar. Kendi aralarında bir yarış içerisindeler. HDP'liler ise sokağı işaret eden konuşmalar yapıyorlar. Millet iradesi haricindeki demokrasi dışı yol ve yöntemlere tevessül ediyorlar. Milletimizi yok sayma hastalığından kurtulamadılar. Dillerinden demokrasiyi düşürmeyen ikiyüzlü politikalarından vazgeçemiyorlar. Bu tavırlarını terk etmeyen ve her fırsatta ortaya koyan herkesi kınıyorum." diye konuştu.

Tüm darbecileri ve darbeci zihniyettekileri lanetleyen Çilez, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andı, gazilerine sağlıklı yaşam diledi.