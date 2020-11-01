AK Parti Milletvekili Çokal, gençlerle pedal çevirdi - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, Manavgat ilçesinde gençlerle bisiklet sürdü.

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu ve AK Parti Manavgat Gençlik Kolları Başkanı Kemal Öz'ün de yer aldığı grup, bisikletleri ile ilçede tur attı. Farklı noktalarda mola veren grup vatandaşlarla sohbet etti, gençlerin fikirleri ve isteklerini dinledi.

Gençlerle farklı etkinliklerde bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade eden Çokal, gençlerle sohbet ederken birlikte pedal çevirerek Manavgat'ı gezmeye karar verdiklerini söyledi.

Bundan sonra da gençlerle daha fazla bir araya geleceklerini vurgulayan Çokal, etkinlikleri gençlerden gelen taleplere göre planlayacaklarını belirtti.

Çokal, gençlerin isteklerini yakından takip ettiklerini ve fikirlerine önem verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Manavgat'ta çok genç bir ekip var. Önceliğimiz olan gençlerimize yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Manavgatlı gençlere 'Genç Ofisi' kazandırdık. Bu ofis, öğrencilerimizin dersleri dışındaki sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak. Burada müzik, resim ve kişisel gelişim atölyesi ve mavi oda kurulacak. Yıl boyunca öğrencilerimiz için gençlik faaliyetleri, sanatsal yarışmalar, kamplar, bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikler düzenlenecek."

Manavgat'ın en önemli eksiklerinden birinin yüzme havuzu olduğuna işaret eden Çokal, bu eksikliği gidermek için milletvekili arkadaşlarıyla çalıştıklarını ifade etti.