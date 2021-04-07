AK Partili Dağ: "CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir bildiri yeterli oluyor" - Son Dakika

AK Partili Dağ: "CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir bildiri yeterli oluyor"
07.04.2021 17:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma "CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir bildiri yeterli oluyor" ifadesiyle tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma "CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir bildiri yeterli oluyor" ifadesiyle tepki gösterdi.
Dağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kibirli CHP, darbeci CHP, vesayetçi CHP, ağzı bozuk CHP, olayın özeti CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir turnusol kağıdı ya da bir bildiri yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.
Son Dakika TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: "Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak" Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı