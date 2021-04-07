AK Partili Dağ: "CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir bildiri yeterli oluyor" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma "CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir bildiri yeterli oluyor" ifadesiyle tepki gösterdi.

Dağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kibirli CHP, darbeci CHP, vesayetçi CHP, ağzı bozuk CHP, olayın özeti CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir turnusol kağıdı ya da bir bildiri yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.