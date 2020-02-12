AK Partili Dağ'dan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tasarlanan "Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi"nde deniz kenarının yapılaşmaya kapalı olduğunu bildirdi.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin turizm pastasından pay alabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının yoğun çalışmalar yaptığını belirtti.

Turizmin deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını kaydeden Dağ, açıklamada şunları kaydetti:

"Tarih ve doğa turizminin yanında şehirlerin cazibesi nedeniyle de turizm gelişiyor. Ülkemizdeki turizm potansiyeline baktığımızda Ege Bölgesi illerinin zaman ve süre sıkıntısı sürekli önümüze geliyor. Çeşme, Kuşadası, Didim, Marmaris gibi bulunduğu bölgeyi etkileyen turizm bölgelerinde sezon 2-3 ayla sınırlı. Bu tür bakanlık destekli yatırımlar hem yatırımcının önünü açıyor hem de istihdam olanaklarının gelişmesine etki ediyor."

Dağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tasarlanan "Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi"nin hayata geçtiğinde 100 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buralarda yüksek yapılar olmayacak. Bölgenin dokusu korunurken orada yaşayan insanlar için cazip olanaklar ortaya çıkacak. Golf sahaları, agro turizm ve doğa turizmi ile şehirlerde sıkışan vatandaşlarımız buralara gelerek rahat nefes alacak. Bu plana baktığınızda kıyının yani deniz kenarının yapılaşmaya kapalı olduğunu görürsünüz. Yürüyüş yolları ve geniş alanlar bırakılarak ziyaretçiler denizle doğrudan buluşacaklar."

Urla ilçesine bağlı Zeytineli'nde bulunan mülkiyeti vatandaşlara ait köy arazilerinin kamulaştırma programından çıkartıldığını da aktaran Dağ, "Biz vatandaşımızın istemediği bir şeyi kesinlikle yapmayız. Bu proje nasıl vatandaş odaklı ve katma değer kazandırıyorsa alınan karar da o kapsamda değerlendirilmelidir. Turizm bölgesinin yakınlarında kalan bu araziler agro turizm potansiyeli ile daha da değerlenecektir. İçinde tema parklar, film stüdyoları, golf alanları ve büyük bir müze projesinin yer aldığı yeni proje İzmir'e çağ atlatacak bir turizm projesidir." ifadelerini kullandı.

Dağ, Kültür ve Turizm Bakanlığının projede paydaş olan başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme ve Urla ilçe belediyeleriyle de temasta olduğunu kaydetti.