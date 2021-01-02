CHP'nin yargı kararı eleştirilerine, AK Parti'liler Twitter'dan cevap verdi - Son Dakika

MENEMEN Belediyesi başkanvekilliği seçimlerinde, kura çekiminin tekrarlanması kararı sonrası, CHP kanadından gelen yargı kararı eleştirilerine, AK Parti'den cevap geldi. Yapılan usulsüzlüğün ve yolsuzluğun unutturulmaya çalışıldığını ileri süren AK Parti kanadının, sosyal medyadaki paylaşım platformunda açtığı hastag, yaklaşık 15 dakika içerisinde Türkiye gündeminde Trend Topic (TT) oldu.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik' iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, CHP'den bir gün önce istifa eden ve tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden alınması sonrası, belediye meclisinde başkanvekilliği için seçim yapıldı. Meclis üyelerinin oy kullandığı seçimde ilk 2 turda çoğunluk sağlanmazken, 3. ve 4. turlarda oylar eşit çıkınca kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada CHP'nin adayı çıkarken, kura çekiminde usül hatası yapıldığı gerekçesi ile AK Parti konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme ise kura çekimini iptal ederken, CHP kanadı karara itiraz etti. Ancak kararda bir değişme olmayınca, İzmir Valiliği mahkemenin verdiği karara uyarak, başkanvekilliği seçimini, 4 Ocak günü yapılmasına karar verdi. Öte yandan, CHP kanadının yargı kararına eleştirilerde bulunması üzerine, yapılan usulsüzlüğün ve yolsuzluğun unutturulmaya çalışıldığı ileri süren AK Parti kanadı, CHP'nin eleştirilerine sosyal medya üzerinden cevap verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal: "İzmir'de yolsuzlukların odağı haline gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri ve politikalarıyla, hukuk ve demokrasi mücadelemiz #CHPdeYolsuzlukBiteneKadar sürecek!"