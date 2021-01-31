AK Partili Dağ'dan Z kuşağı açıklaması - Son Dakika

AK Partili Dağ'dan Z kuşağı açıklaması

31.01.2021 11:51

AK Partili Dağ'dan Z kuşağı açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Gençlerle yaptığımız bütün araştırmalarda birinci parti olan AK Parti'dir" "Biz bütün toplumsal kesimlere, yaş gruplarına, etnik kökenlere göre bir sınıflandırma yapmadan toplumun tamamına hizmet etmeye bundan...

AK Partili Dağ'dan Z kuşağı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:

"Gençlerle yaptığımız bütün araştırmalarda birinci parti olan AK Parti'dir"

"Biz bütün toplumsal kesimlere, yaş gruplarına, etnik kökenlere göre bir sınıflandırma yapmadan toplumun tamamına hizmet etmeye bundan sonra da gayret edeceğiz"

"Gençler, bizden daha farklı bir evrende yaşamıyor, daha farklı bir iklimde yaşamıyor. Büyüklerin sorunlarından daha farklı sorunlar gençler için söz konusu değil"

"Sosyal medyanın ortaya çıkması, 2009-2010'lu yıllardan sonra apayrı bir insan yapısı ortaya çıkardı demek haksızlık olur"

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemlerinde söylemlerine baktığınız zaman şimdi kuşaklama, gençlerden medet ummaya başladı"

"90'lı yılların ülkede çok zor yıllar olduğunu, AK Parti'nin gelmesiyle birlikte bu ülkenin kronikleşmiş sorunlarının çözüldüğünü iyi biliyorlar"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Z kuşağı tartışmalarına ilişkin, "Gençlerle yaptığımız bütün araştırmalarda birinci parti olan AK Parti'dir. Onun için biz bütün toplumsal kesimlere, yaş gruplarına, etnik kökenlere göre bir sınıflandırma yapmadan toplumun tamamına hizmet etmeye bundan sonra da gayret edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir dönüm noktası diyerek nitelendirdiği 2023 seçimlerinde yaklaşık 7 milyon 'Z' kuşağı genç oy kullanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, günlerdir gündemde olan 'Z' kuşağı tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Toplumsal kesimleri, yaş arasındaki farkları bir kuşak ayrımına tabi tutmanın doğru olduğu kanaatinde olmadığını belirten Dağ, "Sonuç olarak aynı dünyada yaşıyoruz. Gençler, bizden daha farklı bir evrende yaşamıyor, daha farklı bir iklimde yaşamıyor. Büyüklerin sorunlarından daha farklı sorunlar gençler için söz konusu değil. Büyükler o yaşlardayken sorunları neyse gençlerin sorunları aynı. İş sorunu vardıysa benim 20'li yaşlarımda bu sorunum vardı. Gençlerin de benzer sorunları bugün için geçerli. Yani sosyal medyanın ortaya çıkması, 2009-2010'lu yıllardan sonra apayrı bir insan yapısı ortaya çıkardı demek haksızlık olur. Şöyledir; nesiller arası farklar olur. Benimle babamın, dedemle babamın arasında bir fark hep vardı. Belki teknolojinin gelişmesiyle bu fark biraz daha artmış olabilir. Ama bu apayrı bir insan yapısı çıktı, işte burada siyasal olarak çok farklı bir yapı çıktı demek doğru değil" dedi.

Son dönemde kuşaklama noktasında bir ayrım yapan ve aynı zamanda bir beklenti içine girenlerin Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet olduğuna dikkat çeken Dağ, "Bakıyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi kendisi bir siyaset üretemediği için ülkeyi ikna edici birtakım hususlar ortaya koyamadığı için hep birilerinden medet umdu. Sadece şu 2000'li yıllarda 28 Şubat'tan itibaren geçen sürece bakalım, önce 28 Şubat aktörlerinden medet umdu. Dedi ki, 'Ben iktidar olmasam milletten oy alamasam da 28 Şubat aktörleri benim adıma zaten benim gördüğüm ilkeleri hayata geçiriyorlar.' Sonra vesayet, 28 Şubat biraz azalınca, kapatma davaları bunlardan medet umdu. AK Parti başarılı çıkınca 17-25 Aralık oldu, bunların oy potansiyeli çok olabilir, bunların devlet içinde mekanizmaları var diyerek FETÖ'den bir medet ummaya başladı. 15 Temmuz'u yaşayınca baktı bu daha olumsuz bir şey. Bu sefer, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber kendisinin iktidar olamayacağını bildiği için İYİ Parti, HDP, yeni kurulan Deva, Gelecek, bunlardan medet ummaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemlerinde söylemlerine baktığınız zaman şimdi kuşaklama, gençlerden medet ummaya başladı" açıklamasında bulundu.

Ülkedeki sorunları en iyi bilen ve yine çözüme kavuşturacak olan kadroların AK Parti kadroları olduğunu belirten Dağ, "Bu gençler AK Parti'ye oy vermeyecek diye beklenti içerisindesiniz, böyle bir medet umuyorsunuz da bu gençler CHP'ye oy verecek mi sizce? Buna hiç cevap yok. Veremezler, çünkü şöyle bir beklenti var; 90'lı yılların ülkede çok zor yıllar olduğunu, AK Parti'nin gelmesiyle birlikte bu ülkenin kronikleşmiş sorunlarının çözüldüğünü iyi biliyorlar. Gençler, doğal olarak 90'lı yılları yaşamadılar. Yaşamadıkları için o yıllarla ilgili direkt yaşamaya dair bir kanaat belirtmeleri çok mümkün değildir. Acaba oradan gençler AK Parti'ye oy vermeyebilirler mi? Bugün meseleleri en iyi bilen, meseleler konusunda en iyi tecrübesi olan kadro AK Parti kadrolarıdır. Bir işsizlik mevzusu varsa, ekonomiyle ilgili bir husus söz konusuysa bunları yine çözüme kavuşturacak olan AK Parti kadrolarıdır. Pandemi dönemi bir sıkıntı yaşıyoruz, bunları da çözüme kavuşturacak olan yine AK Parti kadrolarıdır. Dolayısıyla burada bir kuşaklandırma yapmak doğru değil. Gençlerle yaptığımız bütün araştırmalarda birinci parti olan AK Parti'dir. Onun için biz bütün toplumsal kesimlere, yaş gruplarına, etnik kökenlere göre bir sınıflandırma yapmadan toplumun tamamına hizmet etmeye bundan sonra da gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Partili Dağ'dan Z kuşağı açıklaması
AK Partili Dağ'dan Z kuşağı açıklaması
AK Partili Dağ'dan Z kuşağı açıklaması
AK Partili Dağ'dan Z kuşağı açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Hamza Dağ, 28 Şubat, AK Parti, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel AK Partili Dağ'dan Z kuşağı açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Cüneyt Özdemir 'Hangisi daha yakışıklı?' anketi yaptı, çıkan sonuç Ertuğrul Özkök'ü üzdü Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı
Hande Erçel'in dişlerinden yaptırmak isteyen ünlü modacının başına gelmeyen kalmadı Hande Erçel'in dişlerinden yaptırmak isteyen ünlü modacının başına gelmeyen kalmadı         
11:48
Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı         
11:32
Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı         
10:51
Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu         
10:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek         
10:01
Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı         
08:32
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç         
13:49
Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı         
13:27
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 12:22:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Dağ'dan Z kuşağı açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei