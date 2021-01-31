AK Partili Dağ'dan Z kuşağı açıklaması - Son Dakika

AK Partili Dağ'dan Z kuşağı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:

"Gençlerle yaptığımız bütün araştırmalarda birinci parti olan AK Parti'dir"

"Biz bütün toplumsal kesimlere, yaş gruplarına, etnik kökenlere göre bir sınıflandırma yapmadan toplumun tamamına hizmet etmeye bundan sonra da gayret edeceğiz"

"Gençler, bizden daha farklı bir evrende yaşamıyor, daha farklı bir iklimde yaşamıyor. Büyüklerin sorunlarından daha farklı sorunlar gençler için söz konusu değil"

"Sosyal medyanın ortaya çıkması, 2009-2010'lu yıllardan sonra apayrı bir insan yapısı ortaya çıkardı demek haksızlık olur"

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemlerinde söylemlerine baktığınız zaman şimdi kuşaklama, gençlerden medet ummaya başladı"

"90'lı yılların ülkede çok zor yıllar olduğunu, AK Parti'nin gelmesiyle birlikte bu ülkenin kronikleşmiş sorunlarının çözüldüğünü iyi biliyorlar"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Z kuşağı tartışmalarına ilişkin, "Gençlerle yaptığımız bütün araştırmalarda birinci parti olan AK Parti'dir. Onun için biz bütün toplumsal kesimlere, yaş gruplarına, etnik kökenlere göre bir sınıflandırma yapmadan toplumun tamamına hizmet etmeye bundan sonra da gayret edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir dönüm noktası diyerek nitelendirdiği 2023 seçimlerinde yaklaşık 7 milyon 'Z' kuşağı genç oy kullanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, günlerdir gündemde olan 'Z' kuşağı tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Toplumsal kesimleri, yaş arasındaki farkları bir kuşak ayrımına tabi tutmanın doğru olduğu kanaatinde olmadığını belirten Dağ, "Sonuç olarak aynı dünyada yaşıyoruz. Gençler, bizden daha farklı bir evrende yaşamıyor, daha farklı bir iklimde yaşamıyor. Büyüklerin sorunlarından daha farklı sorunlar gençler için söz konusu değil. Büyükler o yaşlardayken sorunları neyse gençlerin sorunları aynı. İş sorunu vardıysa benim 20'li yaşlarımda bu sorunum vardı. Gençlerin de benzer sorunları bugün için geçerli. Yani sosyal medyanın ortaya çıkması, 2009-2010'lu yıllardan sonra apayrı bir insan yapısı ortaya çıkardı demek haksızlık olur. Şöyledir; nesiller arası farklar olur. Benimle babamın, dedemle babamın arasında bir fark hep vardı. Belki teknolojinin gelişmesiyle bu fark biraz daha artmış olabilir. Ama bu apayrı bir insan yapısı çıktı, işte burada siyasal olarak çok farklı bir yapı çıktı demek doğru değil" dedi.

Son dönemde kuşaklama noktasında bir ayrım yapan ve aynı zamanda bir beklenti içine girenlerin Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet olduğuna dikkat çeken Dağ, "Bakıyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi kendisi bir siyaset üretemediği için ülkeyi ikna edici birtakım hususlar ortaya koyamadığı için hep birilerinden medet umdu. Sadece şu 2000'li yıllarda 28 Şubat'tan itibaren geçen sürece bakalım, önce 28 Şubat aktörlerinden medet umdu. Dedi ki, 'Ben iktidar olmasam milletten oy alamasam da 28 Şubat aktörleri benim adıma zaten benim gördüğüm ilkeleri hayata geçiriyorlar.' Sonra vesayet, 28 Şubat biraz azalınca, kapatma davaları bunlardan medet umdu. AK Parti başarılı çıkınca 17-25 Aralık oldu, bunların oy potansiyeli çok olabilir, bunların devlet içinde mekanizmaları var diyerek FETÖ'den bir medet ummaya başladı. 15 Temmuz'u yaşayınca baktı bu daha olumsuz bir şey. Bu sefer, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber kendisinin iktidar olamayacağını bildiği için İYİ Parti, HDP, yeni kurulan Deva, Gelecek, bunlardan medet ummaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemlerinde söylemlerine baktığınız zaman şimdi kuşaklama, gençlerden medet ummaya başladı" açıklamasında bulundu.

Ülkedeki sorunları en iyi bilen ve yine çözüme kavuşturacak olan kadroların AK Parti kadroları olduğunu belirten Dağ, "Bu gençler AK Parti'ye oy vermeyecek diye beklenti içerisindesiniz, böyle bir medet umuyorsunuz da bu gençler CHP'ye oy verecek mi sizce? Buna hiç cevap yok. Veremezler, çünkü şöyle bir beklenti var; 90'lı yılların ülkede çok zor yıllar olduğunu, AK Parti'nin gelmesiyle birlikte bu ülkenin kronikleşmiş sorunlarının çözüldüğünü iyi biliyorlar. Gençler, doğal olarak 90'lı yılları yaşamadılar. Yaşamadıkları için o yıllarla ilgili direkt yaşamaya dair bir kanaat belirtmeleri çok mümkün değildir. Acaba oradan gençler AK Parti'ye oy vermeyebilirler mi? Bugün meseleleri en iyi bilen, meseleler konusunda en iyi tecrübesi olan kadro AK Parti kadrolarıdır. Bir işsizlik mevzusu varsa, ekonomiyle ilgili bir husus söz konusuysa bunları yine çözüme kavuşturacak olan AK Parti kadrolarıdır. Pandemi dönemi bir sıkıntı yaşıyoruz, bunları da çözüme kavuşturacak olan yine AK Parti kadrolarıdır. Dolayısıyla burada bir kuşaklandırma yapmak doğru değil. Gençlerle yaptığımız bütün araştırmalarda birinci parti olan AK Parti'dir. Onun için biz bütün toplumsal kesimlere, yaş gruplarına, etnik kökenlere göre bir sınıflandırma yapmadan toplumun tamamına hizmet etmeye bundan sonra da gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.