AK Partili Dağ, ıhlamur ağacı dikti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaklaşık 10 kilometre sabah yürüyüşü yaptığı İzmir'in Bayındır ilçesinin Alankıyı köyünde ıhlamur ağacı dikti. Dağ, "Üç yaşında bir ıhlamur diktim, 4 yıl sonra gelip yapraklarını toplayacağım ve nasipse çayını demleyip içeceğim" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, saat 06.00'da İzmir'in Bayındır ilçesinin Alankıyı köyünde yaklaşık 10 kilometre yürüdü. Bayındır Belediye Başkanı AK Partili Uğur Demirezen de Bayındırspor kulübünün forması ile yürüyüşe eşlik etti.Bir köylünün tarlasına girip salatalık toplayan Dağ, ikram edilen eriği yedi. Daha sonra bir başka köylünün daveti üzerine bahçesinde kahvaltı yaptı.3 Ağustos'ta İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki, doğal güzelliğiyle bilinen Karagöl'de yürüyen Hamza Dağ, haftada 3 kez farklı bir bölgede sabah yürüyüşü yapacağını belirterek, her gittiği yerde de ağaç diktiğini ve dikeceğini söyledi. Yayla köyü olan Alankıyı'ya ıhlamur ağacı diken Dağ, "Üç yaşında bir ıhlamur diktim, 4 yıl sonra gelip yapraklarını toplayacağım ve nasipse çayını demleyip içeceğim" dedi.