AK Partili Dağ: "Türk siyasetinde yalancı bir genel başkan var" - Son Dakika

AK Partili Dağ: "Türk siyasetinde yalancı bir genel başkan var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:

"Tarih açısından yarın bir gün bu günler yazıldığında Kemal Kılıçdaroğlu yalancı bir siyasetçi, yalancı bir genel başkan olarak tarihe geçmiş olacak"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Biz bir doğruyu söyleyinceye kadar yeni bir yalan ortaya koyuyorlar ve bunun da lokomotifini CHP, CHP lokomotifini de Genel Başkanları Kılıçdaroğlu yapıyor. Yani açıkçası Türk siyasetinde yalancı bir genel başkan var" dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri'nin konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu.

Dağ'ın konuk olduğu programa, A Tv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Çay Tv Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır, Kanal Fırat ve Kanal E Televizyonları Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık katıldı.

Programda konuşan Dağ, projeler üzerinden konuşulması gerektiğini belirterek muhalefete sert bir dille yüklenirken, şu ifadeleri kullandı:

"Proje üzerinden yarışılması en doğrusu. Projeleri konuşmamız, icraatları konuşmamız, hizmet konuşmamız, insanlara birebir yapacağımız hizmetler, onun dışında yoldu, hastaneydi bu tarz dolaylı hizmetleri konuşmamız lazım. Muhalefetten şunu bekler insan; bu tarz hizmetlerde siz bunu yapıyorsunuz ama biz bir gram daha fazlasını yapacağız. Onu da şu yollarla yapacağız. Ama muhalefetin bütün cenahı tarafından bir yol peydah oldu. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi açısından değil. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, HDP, FETÖ, PKK hep bir ağızdan tek bir şekilde büyük bazı sloganist cümlelerle yalanlar söylüyorlar ve bu yalanları da tekrar ederek zihinlerin kazınmasına gayret ediyorlar. Bir nevi algı operasyonu gerçekleştiriyorlar. Biz bunların her birine tüm ayrıntısıyla cevap veriyoruz. Ama öyle bir durum var ki yalan dağları aştığında doğru yeni ayaktan kalkıyormuş gibi. Biz bir doğruyu söyleyinceye kadar yeni bir yalan ortaya koyuyorlar ve bunun da lokomotifini CHP; CHP lokomotifini de Genel Başkanları Kılıçdaroğlu yapıyor. Yani açıkçası Türk siyasetinde yalancı bir genel başkan var."

Muhalefetin yapılan açıklamalar içerisinden birer cümle alarak algı oluşturmaya çalıştığını bildiren Dağ, "Tarih açısından yarın bir gün bu günler yazıldığında Kemal Kılıçdaroğlu yalancı bir siyasetçi, yalancı bir genel başkan olarak tarihe geçmiş olacak. Yani bu açıdan da açıkçası bu durum siyasi kalitemizi de ne yazık ki aşağılara çekiyor. Cevaplar bu şekilde oluşmak durumunda kalıyor. Siz bir konu bütünlüğü içinde bir açıklama yaptığınızda sadece bir bölümü alınıp o bölüm üzerinden itibar suikastı yapılmaya gayret ediliyor. Şu bir haftadır işte bu konuda açıklama yapanların sadece bir cümleleri alınıyor. Halbuki cümlenin tamamına baktığınızda cümlenin tamamı aslında bir genel çerçeve var. Bu genel çerçevede neler yapıldığı ve nasıl bir yol ve yöntem izlenildiği söyleniyor. Ben ekonomist değilim ama sonuçta bu süreç yaşandığında ekonominin ilgili kurumlarından gerekli bilgileri alıp ona göre açıklama yapıyoruz. Diğer arkadaşlar da o şekilde o açıklamaları yapıyor. Aslında açıklamalar bugün Cumhurbaşkanımızın da yaptığı açıklamalar çerçevesinde oluşuyor. Ama işte birer cümle alınıp o cümle üzerinden yeniden başka bir algı çalışmasına gidiyorlar" aktarımında bulundu.

Türk milletini, 84 milyonun ferasetini ve Anadolu ferasetini bildiğini vurgulayan Dağ, "Verilen cevapları böyle akli selim, sakin, net bir şekilde cevap verildiğinde milletimiz bu yalanlara hiçbir zaman fırsat vermez, vermeyecektir. Bugüne kadar vermedi, bugünden sonra da vermeyecek. 2023'e giderken bu arkadaşlar yalan işlerini çok erken başlattılar. Bunu da herhalde önceki seçimlerde yalanı geç başlattıkları için seçimleri kaybettiklerinden bu sefer daha erken yalanlara başlayalım, daha erken kafalarda soru işareti oluşturalım diye bunları düşündüler. ve böyle bir yol alma cihetine gidiyorlar. Biz bunları tabi ki cevapsız bırakacak değiliz ama şunu da herkes bilsin ki bu yalanlara fırsat vermeyeceğiz ve bu yalanların tamamından da korkmayacağız. Yani yalandır bunlar. Bunlar yalancıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise yaptığı konuşmada, "Anadolu Yayıncılar Derneği olarak sohbetlerimize devam ediyoruz. Çok güzel bir program gerçekleştiriyoruz. Anadolu insanının sorunlarını konuşuyoruz. Sorunlarla ilgili çözüm arayışı içerisine giriyoruz. Bu defa konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Sayın Hamza Dağ oldu. Kendilerine davetimizi kırmayarak geldikleri için Anadolu Yayıncılar Derneği olarak teşekkür ediyoruz. Oldukça verimli bir sohbet oldu" ifadelerini kaydetti.