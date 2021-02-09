AK Partili Demir: "CHP'li İBB, 20 ayda raylı hatların ancak 10 kilometresini yapabildi" - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, 20 ayda raylı hatların ancak 10 kilometresini yapabildiğini belirterek, "Bizim hedeflediğimiz 220 kilometreydi. 220 kilometrelik yolu bu hızla ancak 440 ayda yapabilirsiniz. Tam 36 yıla tekabül eder." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un ulaşım ihtiyaçları için sürekli projeler ve yatırımlar yapılması gerektiğine dikkati çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), İstanbul'a ilgisizliğinin ve ulaşımdaki başarısızlığının bu şekilde devam etmesi halinde birkaç yıl sonra araçla trafiğe çıkılması bir yana, yaya bile yürünemeyecek kaotik bir durumla karşılaşılabileceğini öne süren Demir, Fatih'te 700 metrelik bir mesafenin geçen hafta, pik saatler olmamasına rağmen, 1,5 saatte kat edilebildiğini, şehrin 7 gün 24 saat trafik keşmekeşiyle mücadele ettiğini söyledi.

AK Partili Demir, salgın nedeniyle restoranların, kafelerin, kahvehanelerin kapalı olduğu; ilkokul, ortaöğretim ve lisedeki 3 milyon öğrencinin okula gitmediği, 1,1 milyon üniversite öğrencisi ile 200 bin öğretmenin trafikte olmadığı, birçok şirketin evden çalışma sisteminde olduğu ve kısa çalışma ödeneği münasebetiyle trafik yoğunluğu artmadığı halde İstanbul'un çok sorunlu bir ulaşıma sahip olduğunu vurguladı. Demir, İBB İETT'nin dağıttığı bir bildiride "İstanbul genelinde oluşan trafik yoğunluğunun, seferleri olumsuz yönde etkilediği, bu nedenle meydana gelebilecek olası sefer gecikmeleri ve iptallere karşı alternatif ulaşım ağlarının kullanılmasının önerildiğini" aktardı.

Yıllardır İstanbul'da yaşayan biri olarak bu durumla daha önce karşılaşmadığını belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkçe açıklaması, 'İstanbullu, yaşlısıyla kadınıyla genciyle bizden herhangi bir şey beklemeyin, başınızın çaresine bakın.' demektir. 'Hastaysanız, hastaneye nasıl gidecekseniz, kendiniz bulun çözümünüzü.' demektir. 'Eğer asgari ücretle çalışıyorsanız, bizden ümidi kesin, kendi başınıza nasıl gidiyorsanız iş yerinize gidin.' demektir. Gerçi yapamayacaklar ama iş işten geçmeden CHP'li İBB yönetimi üzerine düşeni zamanında yapmak durumundadır. 3 yıl sonra bunu düzenlemek için harcanacak emek, zaman ve para inanılmaz boyutlara ulaşacak, İstanbul'un bu süre içinde çektiği trafik sıkıntısı da cabası olacaktır."

"Tembellikleri, beceriksizlikleri bahaneleri olamaz"

Mustafa Demir, AK Parti döneminde İstanbul'da toplam 233 kilometrelik raylı hattın faaliyette bulunduğunu, yapımının tamamlanmasına çok az kalan 17 ayrı raylı sistem projesinin toplam uzunluğunun 221 kilometre olduğunu belirterek, toplam 450 kilometreye ulaşan bu raylı hatla İstanbulluya şehrin her yerine hızlı, konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

İstanbul Milletvekili olarak İBB'yi uyaran Demir, "Haziran 2019'dan bu yana bitmiş raylı hatların bile faaliyete geçirilmesi 1,5 yılı, 20 ayı bulmuştur. 2 yıl önce test sürüşü bizim tarafımızdan yapılmış hatlara, yeniden, daha yeni yapılıyor gibi test sürüşleri yapılmıştır. CHP'ye tavsiyemiz, algı çalışmalarının bırakılmasıdır. Bizim başladığımız, bitirdiğimiz projelere açılış veya yeniden test sürüşleri yapılması hiç sorun değil ama bir vizyon koymaları gerekiyor. CHP'nin bir çalışma yapması gerekiyor. İstanbul sizden hizmet bekliyor." şeklinde konuştu.

AK Partili Demir, İstanbul'da AK Parti döneminde başlayan ve çok önemli kısımları tamamlanan metro hatlarını sıralayarak, "CHP'li İBB, 20 ayda raylı hatların ancak 10 kilometresini yapabildi. Bizim hedeflediğimiz 220 kilometreydi. 220 kilometrelik yolu bu hızla ancak 440 ayda yapabilirsiniz. Tam 36 yıla tekabül eder. Böyle giderse şu anda İstanbul'da yaşayan saygıdeğer İstanbulluların bir çoğu, CHP'nin hizmet anlayışında, bu hatların bitirilmesini göremeyecek." dedi.

CHP'nin kendisine ait yeni projesi ve İstanbul'un kaotik hale gelen trafik sorununu çözmeye yönelik bir projeleri olup olmadığını soran Demir, "Tembellikleri, beceriksizlikleri bahaneleri olamaz. Başarısızlıkları için hiçbir gerekçeleri yoktur." sözlerini sarf etti.

AK Parti'nin İstanbul'un ve milletin hizmetinde olmaya devam edeceğini vurgulayan Demir, İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grubu'nun, İstanbul'un yararına tüm projelerin arkasında olduğunu da ifade etti.