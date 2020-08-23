AK Partili Demir, "Milasımızın içme suyu ihtiyacını çözüyoruz" - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas ve çevresindeki yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacı için hayata geçirilen 150 milyon liralık projenin devam ettiğini belirterek, "Memba kalitesindeki suyu vatandaşımızla buluşturacağız" dedi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkmaya devam ediyor.

Milas ve Yöresi İçme Suyu Temini Projesi" ile Milas merkez ve Beçin mahallesinin 2045 yılına kadar içme - kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanacak.

Yapımı DSİ tarafından tamamlanarak işletmeye açılan Akgedik Barajı'ndan yıllık 5 milyon metreküp suyun içme suyu isale hatları ve arıtma tesisi inşaatları tamamlandığında Milas ve Beçin Mahallesinde yılda yaklaşık 100 bin kişiye memba kalitesinde içme suyu sağlayacağını belirten Demir, "Ayrıca proje kapsamında 19 bin 640 metre isale hattı, 21 bin metreküp/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 2 adet içme suyu deposu ve 1 adet terfi merkezi bulunmakta. Projenin su kaynağı olan ve aynı zamanla 14 bin 800 dekar zirai araziyi sulama amacıyla da hizmet veren Akgedik Barajı'nın içme suyu hissesine düşen maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 64 Milyon TL. İçme suyu arıtma tesisi ile isale hattının maliyeti sırasıyla 44 Milyon TL ve 32 Milyon TL olmak üzere içme suyu projesinin toplam maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 150 Milyon TL" dedi.

Demir, ayrıca Çukur Mahallesinde gölet yapımına da başlandığını ifade ederek, "Bölgemize bu büyük projelerde verdiği desteklerden ötürü başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, DSİ Genel Müdürlüğü, Aydın Bölge ve Muğla Şube Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA