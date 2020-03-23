AK Partili Doğruca'dan Karabağlar Belediyesine koronavirüs eleştirisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili Doğruca'dan Karabağlar Belediyesine koronavirüs eleştirisi - Son Dakika

AK Partili Doğruca'dan Karabağlar Belediyesine koronavirüs eleştirisi

6 saat önce

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Karabağlar Belediyesinin koronavirüse karşı vatandaşlara yeterince hizmet vermediği eleştirisinde bulundu.

AK Partili Doğruca'dan Karabağlar Belediyesine koronavirüs eleştirisi, System.String[]

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Karabağlar Belediyesinin koronavirüse karşı vatandaşlara yeterince hizmet vermediği eleştirisinde bulundu.

Doğruca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve İzmir'de koronavirüse karşı tam bir seferberlik ilan edildiğini anımsattı.

Belediyelerin kendi çaplarında çalışmalar yaparak, parklardaki bankları vatandaşların oturmaması için sökmeye, çöpleri ve yolları dezenfekte etmeye başladığını aktaran Doğruca, şunları kaydetti:

"Bu zor dönemde Karabağlar Belediyesi, ilçe sakinlerini kaderine terk etti. Bu hizmeti verirken bile ayrımcılık yaptılar. Bazı semtleri temizleyip, ilaçlarken, daha büyük bir kesimi kaderine terk ettiler. Böyle zor dönemlerden geçtiğimiz birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda hizmet noktasında neler yapabiliriz neler yapmamız gerekiyor vatandaşımızın gereksinimleri nelerdir düşünmek ve yapmak gerekiyor. Keşke Karabağlar Belediyesinde de bu noktada bir adım gayret ve çaba görebilseydik. Maalesef ne doğru dürüst bir bilgilendirme ne hijyenle ilgili tedbirler yeterince alınmadı. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının riskli olduğu yasaklandığı dönemde onlar için hizmet kurulabilirdi. Oysa 500 bin nüfuslu Karabağlar bu zor dönemde bundan daha fazlasını hak ediyor. Kendilerine 'bizim AK Partili belediyelerin hizmetlerine bakın utanın' diyeceğim fakat "siyaset yapıyor" diyecekler. Bunu dememeleri için kendi partilerinin iktidar olduğu Bornova Belediyesine bakıp, hizmet başlangıcı için örnek almalarını tavsiye ediyorum."

Karabağlar, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:42 Kaynak: AA

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