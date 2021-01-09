AK Partili Doğruca'dan Karabağlar'da planlanan TOKİ konutlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

AK Partili Doğruca'dan Karabağlar'da planlanan TOKİ konutlarıyla ilgili açıklama

09.01.2021 13:57
AK Partili Doğruca'dan Karabağlar'da planlanan TOKİ konutlarıyla ilgili açıklama, System.String[]

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Karabağlar'da yapılacak TOKİ konutlarını belediyenin engellememesi gerektiğini bildirdi.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Karabağlar'da yapılacak TOKİ konutlarını belediyenin engellememesi gerektiğini bildirdi.

Doğruca, yaptığı açıklamada, TOKİ'nin Uzundere'de yapmayı planladığı projeyle ilgili olarak Karabağlar Belediyesinin dava açtığını kaydetti.

Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun bu alanda üniversite yapılacağını söylediğini belirten Doğruca, "Sayın başkan ve CHP'li meclis üyelerine buradan soruyorum, hem üniversite yapalım diyorsunuz hem de sürekli dava açıyorsunuz, bu davaları açtığınız sürece ikisini de engellemiş olmuyor musunuz ?" ifadelerini kullandı.

Doğruca, TOKİ tarafından yapılacak sosyal konutlara 30 bin başvuru olduğunu, bunlardan 750 ila 900 ailenin konut sahibi olacağını belirterek, "Karabağlarlı hemşerilerimiz bu konutları almaya hem ihtiyaçlı hem de kendini hazırlamış durumda, yeter ki belediye olarak siz taş koymayın." dedi.

Muhittin Selvitopu, Karabağlar, Hisarcık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Doğruca'dan Karabağlar'da planlanan TOKİ konutlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika


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