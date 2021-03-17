AK Partili Durmuşoğlu: "(Reform paketi) Güven ve istikrara dayalı, risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulması amaçlanmaktadır" - Son Dakika

AK Partili Durmuşoğlu: "(Reform paketi) Güven ve istikrara dayalı, risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulması amaçlanmaktadır"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu:

"Hazırlık sürecinde tüm tarafların görüşlerini açık yüreklilikle tartışmak suretiyle istişareyle hazırladığımız bu programın Türkiye'nin programı olduğuna samimiyetle inanıyoruz"

"Bugünün Türkiye'si, kalkınmanın, büyümenin, refahın barışın ülkesidir"

ANKARA - AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, açıklanan Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin, "Güven ve istikrara dayalı, risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulması amaçlanmaktadır" dedi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Durmuşoğlu, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yalnızca halk sağlığını tehdit etmekle kalmadığını, ulusal ve küresel ekonomileri bugüne kadar görülmemiş şekilde krize sürüklediğini, arz-talep dengesini bozarak ticari faaliyetleri durma noktasına getirdiğini belirterek, "Bu nedenle öncelikle salgının maliyetleri ve riskleri iyi tahlil edilmeli, salgından çıkış ve normalleşmeye geçiş süreci açısından da alınacak önlemler ve uygulanacak ulusal politikalar büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan reform paketinin omurgasını, makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturmaktadır. Bu politikalarda, salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişim ana hedef olarak belirlenmiştir" dedi.

"Güven ve istikrara dayalı, risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulması amaçlanmaktadır"

Reform paketinin makroekonomik politikalarının detaylarından bahseden Durmuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Güven ve istikrara dayalı, risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulması amaçlanmaktadır. Mali disiplinden taviz vermenin nelere malolduğu, 1994 ve 2001 krizlerinin ülkemize nasıl faturalar ödettiği hala hafızalarımızdadır. Bu çerçevede atılacak adımlarla kamu harcamalarında disiplin sağlanacak, kamu borç yönetimi güçlendirilecek, vergisel düzenlemeler sadeleştirilecek, yatırımcı dostu ve öngörülebilirliği artıran adımlar atılacak, kamu alım ihalelerinde reform yapılacak, kamu-özel işbirliği çerçeve kanunu çıkarılacak ve kamu iktisadi teşebbüsleri yeniden yapılandırılacaktır. Yine uzun yıllar milletimize ağır faturalar ödeten enflasyon canavarını yok etmek ve fiyat istikrarını sağlamak için yapısal önlemler alınacak bu çerçevede; fiyat istikrarı komitesi ve erken uyarı sistemi kurulacak, gıda kaybı ve israfı engellenecek, enflasyon ataleti azaltılacaktır. Güçlü ekonomi için elzem olan finansal sektörünün güçlendirilmesi amacıyla sermaye piyasaları güçlendirilecek, finansal sektörün kurumsal altyapısı geliştirilecek ve faizsiz finans sistemi güçlendirilecektir. Üreten ve güçlü Türkiye'nin olmazsa olmazı cari açığın azaltılması hedefi çerçevesinde; ihracat tabana yayılacak, ihracatçılarımızın rekabet gücü artırılacak, uluslararası standartlara uyumlu bir kıymetli madenler ve taşlar piyasası oluşturulacak ve sanayide yeşil dönüşüm desteklenecektir. Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için istihdam teşvikleri revize edilecek, ilave istihdama finansman desteği sağlanacak, genç istihdamını ve işgücü niteliğini artıracak adımlar atılacak, yeni nesil çalışma yöntemleri yaygınlaştırılacak ve geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü hızlandırılacaktır. Bu kapsamda, mikro ve küçük ölçekli firmalarımıza yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için kredi garanti fonu kefaletiyle 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacaktır. En fazla 5 kişiye kadar olan bu uygulamada, istihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri, firmaya katkı olarak kredi finansman maliyetinden düşülecektir."

Reform paketinin yapısal politikalarının detaylarına da değinen Durmuşoğlu, "Şeffaf, hesap verebilir ve güçlü bir kurumsal yönetişimin tesis edilmesi amacıyla; ekonomi koordinasyon kurulu ve finansal istikrar komitesi kurulacak ayrıca kurumların mevcut yapıları güçlendirilecektir. Üretimin ve büyümenin şartı olan yatırımların teşvik edilmesi amacıyla; özel kesim yatırımlarının korunması hakkında kanun çıkarılacak, devlet destekleri reformu yapılacak ve yatırım teşvik sistemi reforme edilecektir. Bununla birlikte ayrıca; iç ticareti kolaylaştıracak tedbirler hayata geçirilecek, dijital piyasalarda adil rekabeti geliştirmek için serbest pazar ilkeleri ve Avrupa Birliği düzenlemeleriyle uyumlu adımlar atılacak ve dijital piyasaların düzenlenmesine yönelik kanun teklifi hazırlanacaktır. Tüketicinin korunması, kayıtlılığın artması ve piyasada haksız rekabetin etkin bir biçimde önlenmesi için piyasa gözetimi ve denetimi güçlendirilecek, bu kapsamda piyasa gözetim ve denetim kurumu kurulacaktır" şeklinde konuştu.

"İstişareyle hazırladığımız bu programın Türkiye'nin programı olduğuna samimiyetle inanıyoruz"

Bu reformların kendileri için ne ilk ne de son olacağını kaydeden Durmuşoğlu, "Dünyanın ve ülkemizin değişen şartlarına, milletimizin beklenti ve taleplerine göre ne gerekiyorsa yapmayı, hangi adımlara ihtiyaç varsa atmayı sürdüreceğiz. Hazırlık sürecinde tüm tarafların görüşlerini açık yüreklilikle tartışmak suretiyle istişareyle hazırladığımız bu programın Türkiye'nin programı olduğuna samimiyetle inanıyoruz" diye konuştu.

"Bugünün Türkiye'si, kalkınmanın, büyümenin, refahın barışın ülkesidir"

Milletin kendilerinden emaneti alıncaya kadar aşkla, şevkle, azimle Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet mücadelelerini sürdüreceklerini dile getiren Durmuşoğlu, "Bugün geriye doğru baktığımızda 2021'in Türkiye'si ile 2002'nin Türkiye'si arasında dağlar kadar fark var. Eski Türkiye krizlerin, korkuların, yasakların, yoksullukların ülkesiydi. Eski Türkiye'de kavga, kaos, kargaşa, huzursuzluk vardı. Eski Türkiye'de gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500'leri bulduğu ekonomik buhran vardı. Bugünün Türkiye'si huzurun, barışın, özgürlüklerin, özgüvenin ülkesidir. Bugünün Türkiye'si, kalkınmanın, büyümenin, refahın barışın ülkesidir" dedi.