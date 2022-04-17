AK Partili Eker: "Diyarbakır'daki kardeşlerimize daha fazla iş üretme imkanının peşindeyiz" - Son Dakika
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AK Partili Eker: "Diyarbakır'daki kardeşlerimize daha fazla iş üretme imkanının peşindeyiz"

17.04.2022 12:42
AK Partili Eker: "Diyarbakır'daki kardeşlerimize daha fazla iş üretme imkanının peşindeyiz"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, "Diyarbakır'daki kardeşlerimize daha fazla iş üretme imkanının peşindeyiz.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, "Diyarbakır'daki kardeşlerimize daha fazla iş üretme imkanının peşindeyiz." dedi.

Partisinin Diyarbakır il teşkilat mensuplarına yönelik düzenlenen iftar programında konuşan Eker, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diyarbakır'ın yıllarca terörle anıldığını belirten Eker, şöyle konuştu:

"Diyarbakır 40 sene küller altında kalan bir mücevher gibi oldu. Terör belası maalesef güzelliklerimizi, tarihimizi ve değerlerimizi düşünemeyecek durumlara getirdi. Bu şehrin bir tek gündem maddesi oldu terör, kan ve gözyaşı. Hamdolsun Diyarbakır artık huzur ve güven açısından daha iyi bir noktada. İnşallah bu devam eder."

Gündemlerinde kentte istihdam oluşturmak olduğunu ifade eden Eker, kentin yeni bir organize sanayi bölgesine kavuşacağını dile getirdi.

Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tekstil organize sanayi bölgesinde 20 fabrika şuan faal durumda. 2022 yılının sonuna kadar bunların sayısı 60'ı bulacak. Biz Diyarbakır'daki kardeşlerimize daha fazla iş üretme imkanının peşindeyiz. Gençlerin işsiz kalması, onların sıkıntı yaşaması bizim en önemli sorunumuzdur. Diyarbakır tarihte önemli bir merkezdi. Bundan sonraki süreçte de inşallah önemli bir merkez olmaya devam edecek."

AK Parti teşkilatlarının vatandaşlarla her fırsatta buluştuğunu söyleyen Eker, sahada olduklarını ve vatandaşların nabzını tuttuklarını sözlerine ekledi.

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Milletvekili, Diyarbakır, Mehdi Eker, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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