AK Partili Emine Nur Günay:

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Türkiye'nin çok kritik bir dönemden geçtiğini bildirdi.

Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırı sonucunda 33 askerin şehit olduğunu anımsatarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerekli cevabı misliyle karşılık verdiğini kaydetti.

Türkiye'nin çok kritik bir dönemden geçtiğini belirten Günay, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Coğrafyamızda yaşanan sıkıntılar ülkemizi de her anlamda yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Ülkemizin Suriye'de yaşanan sıkıntılara, bu sıkıntılar neticesinde yaşanan insanlık dramına, ülkemizi tehdit eden büyük ve düzensiz göç dalgasına engel olmak üzere başlattığı harekatlar bugüne kadar hedeflerine ulaşmıştır. Ancak son dönemde İdlib bölgesi merkezli olmak üzere bu bölgede yaşanan olaylar, ülkemizin geleceği, vatanımızın bütünlüğü ve vatandaşlarımızın güvenliğini riske atmaktadır. Ülkemizin her zaman olduğu gibi burada da duruşu açık ve nettir. Vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemizin istikrarını sağlamak için her türlü önlemi almak ve gerekli askeri müdahaleyi gerçekleştirmek durumunda kalmıştır."

Günay, alınan önlemler ve operasyonlar sırasında iki gün önce düzenlenen hain saldırıda 33 askerin şehit olduğunu işaret ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"TSK, rejim unsurlarına gerekli cevabı misliyle vermiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır ve kalmayacaktır. Türkiye hem sahada hem de masada etkin bir politika yürütmektedir. Kahraman ordumuz sahada mücadele ederken, yoğun diplomasi trafiği devam etmektedir. Unutmayalım, Türkiye'nin hiç bir ülkenin toprağında gözü yoktur ancak hiç bir ülkenin de sınırımızda terör koridoru oluşturarak ülke güvenliğimizi tehdit etmeye hakkı yoktur. Bu süreçte bizlere düşen en büyük görev birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktır. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Farklı siyasi görüşlere sahip olabiliriz ama 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' yaklaşımı ile ordumuzun yanında olmalıyız. Canı pahasına vatanını, milletini savunan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."