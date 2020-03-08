AK Partili Erkök: "Kadınlar Günü'nü kahraman Türk kadınlarına ithaf ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili Erkök: 'Kadınlar Günü'nü kahraman Türk kadınlarına ithaf ediyoruz' - Son Dakika

AK Partili Erkök: "Kadınlar Günü'nü kahraman Türk kadınlarına ithaf ediyoruz"

6 saat önce

AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Nebahat Erkök, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AK Parti Kadın Kolları olarak bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kahraman Türk kadınlarına ithaf ettiklerini belirtti.

AK Partili Erkök:

AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Nebahat Erkök, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AK Parti Kadın Kolları olarak bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kahraman Türk kadınlarına ithaf ettiklerini belirtti.


AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Nebahat Erkök yayımladığı mesajda, " Türkiye'nin geleceğini teminat altına alan ve milli güvenliğini tesis eden bütün mücadelelerin ardında şehitlerimizin, gazilerimizin, kahraman askerlerimizin sarsılmaz vatanseverliği, büyük fedakarlıkları vardır. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, bugün de askerlerimiz vatanımızın müdafaasını en güçlü şekilde icra etmekte, canları pahasına bir mücadele vererek ülkemize uzatılan mütecaviz ellere karşı durmaktadır" dedi.


AK Parti Kadın Kolları olarak bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kahraman Türk kadınlarına ithaf ettiklerini kaydeden Erkök, "Kahraman kadınlarımız ve tüm şehitlerimiz adına 1987'ye göndereceğimiz mesajlarla güllerimizi şehitlerimize ve askerlerimize göndererek TSK Güçlendirme Vakfı'nda gül bahçemizi oluşturuyoruz. Kahraman Türk Kadınları asla bitmeyecek. Şehadetleriyle topraklarımızı bizlere vatan kılan, geleceğimizin emniyet içinde olmasını temin eden, ülkemizi her türlü terör belasından beri tutan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve hürmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:59 Kaynak: İHA
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