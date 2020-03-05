AK Partili Esgin: "Koronavirüsten etkilenmemek için yoğun çaba harcıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili Esgin: 'Koronavirüsten etkilenmemek için yoğun çaba harcıyoruz' - Son Dakika

AK Partili Esgin: "Koronavirüsten etkilenmemek için yoğun çaba harcıyoruz"

10 dakika önce

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye'nin, koronavirüsten (Kovid-19) etkilenmemek için yoğun bir çaba harcadığını belirtti.

AK Partili Esgin:

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye'nin, koronavirüsten (Kovid-19) etkilenmemek için yoğun bir çaba harcadığını belirtti.

Esgin, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, koronavirüsün 6 kıta 74 ülkede yayıldığını, vaka sayısının bugün itibarıyla 95 bin 748 olduğunu söyledi.

Can kaybının 3 bin 286'yı bulduğunu dile getiren Esgin, virüsün öksürük, hapşırma veya tokalaşmayla bulaşıp yayıldığını, bunu da "damlacık enfeksiyonu" olarak adlandırdıklarını ifade etti.

"El hijyeni masken de önemli" diyen Esgin, genel hijyen kurallarının uygulanmasının pek çok hastalık gibi bu rahatsızlığın da önüne geçebileceğini kaydetti.

Esgin, hükümetin virüse karşı radikal önlemleri Sağlık Bakanlığı koordinasyonda almakta tereddüt etmediğini vurgulayarak, "Bu hastalığın ülkemizde şu ana kadar tespit edilmemesinde Sağlık Bakanlığı ve hükümetimizin aldığı önlemlerin etkisi büyük." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütünün de süreci takip ettiğini hatırlatan Esgin, örgütün, yapılan çalışmaları ve Türkiye'nin şeffaflığını takdir ve övgüyle karşıladığını belirtti.

Konuyla ilgili zaman zaman siyasi polemikler olduğunu ifade eden Esgin, "Türkiye'nin koronavirüsten etkilenmemesi için yoğun bir çaba harcıyoruz. Herkesin bu çabalara katkı sağlaması gerekiyor. Bu, siyasi polemiklere konu edilmemeli. Ülkemizde yapılan cansiperane çalışmalara rağmen muhalefet saikiyle bir takım eleştirileri ve ülkede panik oluşturmaya yönelik yaklaşımları son derece yersiz ve yararsız yaklaşımlar olarak görmekteyiz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:30 Kaynak: AA
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