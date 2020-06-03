AK Partili Esgin: "Sağlık altyapımızla dünyadan pozitif ayrışan bir ülke konumuna geldik" - Son Dakika

AK Partili Esgin: "Sağlık altyapımızla dünyadan pozitif ayrışan bir ülke konumuna geldik"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bu salgın sürecinde dünyadan bazı noktalarda pozitif ayrıştık. Bunların başında sağlık altyapımız geliyor.

AK Partili Esgin:

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bu salgın sürecinde dünyadan bazı noktalarda pozitif ayrıştık. Bunların başında sağlık altyapımız geliyor. Sağlık altyapımızla dünyadan pozitif ayrışan bir ülke konumuna geldik." dedi.

Esgin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dünyanın 100 yılın en büyük salgınıyla karşı karşıya olduğunu, Türkiye'nin koronavirüse karşı devleti ve milletiyle el ele güçlü bir mücadele, direniş gösterdiğini söyledi.

Kovid-19'un Türkiye'de görülmeye başladığı 11 Mart'tan bugüne kadar geçen süreçte yaşananları anlatan Esgin, Türkiye'de 2 Haziran itibarıyla 2 milyon 103 bin 44 test sayısına ulaşıldığını, 165 bin 555 vakanın bulunduğunu, 4 bin 585 kişinin hayatını kaybettiğini, 129 bin 921 kişinin iyileştiğini ve 2.8 mortalite hızıyla bir süreç yaşandığını belirtti.

Esgin, "Dünyanın bu anlamda süreci en doğru yöneten ülkelerinden birisi haline geldik. Mortalite hızı dediğimiz şey aslında vaka sayısıyla ölüm oranları arasındaki bir oranı veriyor. Türkiye'deki 2.8 olarak verdiğimiz oranın İngiltere'de 14.1, İtalya'da 14.3, Fransa'da 15.5 olduğu düşünüldüğünde Türkiye bu verilerle dünyanın en güçlü sağlık altyapısına sahip ülkelerinden birisi konumundadır. Bunu da bu süreç içerisinde gösterdiği direnç ve başarıyla da tescillemiştir." dedi.

"Dünyadan bazı noktalarda pozitif ayrıştık"

Salgın sürecinde Türkiye'nin dünyadan bazı noktalarda pozitif ayrıştığını ifade eden Esgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların başında sağlık altyapımız geliyor. Sağlık altyapımızla dünyadan pozitif ayrışan bir ülke konumuna geldik. Türkiye, hastane ve diğer yataklı tedavi kurumlarının sayısını geçtiğimiz yıllarda 5 bin 500'e yükseltti. Hastane toplam yatak sayımızı 3 kat artırarak 240 bine çıkardık. Nitelikli yatak sayımızı 20 kat artırarak 145 bine çıkardık. Yoğun bakım yatak sayısı ki bu salgın sürecinde bu yatak sayısı ve yoğun bakımlarımızın niteliği, teknolojisi son derece önemliydi bunu da AK Parti iktidarları döneminde 20 kat artırarak 40 binin üzerine çıkardık. Bu salgın sürecinde bu bize çok büyük bir avantaj sağladı. Toplam sağlık çalışanı sayımızı 3 kat artırarak 1 milyonun üzerine çıkardık.

Salgın öncesinde son olarak Bursa Şehir Hastanesi olmak üzere 10 şehir hastanesini halkımızın, milletimizin hizmete açmıştık. Salgın sürecinde de Başakşehir Şehir Hastanesi'yle birlikte ikisi pandemi hastanesi olmak üzere beş yeni sağlık yatırımını açmış olduk. Açılan şehir hastaneleri ve son yatırımlarımızla iki yılda yaklaşık 20 bin nitelikli yatağı halkımızın hizmetine sunmuş olduk."

Esgin, muhalefet partilerinin, şehir hastaneleri ve finansman modeline ilişkin eleştirilerini hatırlatan Esgin, "Türkiye'de yaşanan Kovid-19 süreci, Türkiye'nin vermiş olduğu başarılı mücadele ve bu mücadelede şehir hastanelerinin amiral gemisi konumundaki rolü, bu tartışmaları bence tamamen bitirmiştir. Şehir hastaneleri modern, teknolojik yatırımlarıyla bu ülkeye mal olmuş çok önemli yatırımlardır ve bizi pozitif ayrıştıran konuların başında gelen yatırımlardır." dedi.

"Salgının kontrol altına alınmasında önemli bir mücadele verdik"

Türkiye'nin üretim ve tedarik zincirindeki üstünlüğüyle dünyadan pozitif ayrıştığını, vatandaşların sürecin başından itibaren gıda, tarım ve ihtiyaç maddelerinin yoksunluğunu hissetmediğini anlatan Esgin, "İlk vaka görülür görülmez attığımız adımlarla salgının kontrol altına alınması noktasında önemli bir mücadele verdik. Bu mücadeleyi halkımızla, milletimizle birlikte verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Esgin, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından alınan önlemlere değinerek, "Dünyada maske savaşları yaşanırken Türkiye, yüz milyonlarca maskeyi üreterek, temin ederek ve dağıtarak vatandaşlarına bunu ulaştırabilmiş olan bir ülkedir." diye konuştu.

Kovid-19 sonrası yeni bir dünya sistematiğinden bahsedileceğine işaret eden Esgin, "Bunu sadece ABD ve Çin arasındaki bağlamda konuşmak olayı çok basite indirgemek olur. Kovid sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu yeni dünya sistematiğinde BM, AB dahil belki ortadan kalkmayacaklar ama yeni bir sistematiğe, düzene kavuşacaklar ve kendilerini yeniden tanımlayacaklar. İşte bu yeniden tanımlama noktasında Türkiye'nin çok önemli bir sorumluluk alacağını Sayın Cumhurbaşkanımız net olarak ifade etti. Hem de salgının ilk günlerinde bu öngörüyü ortaya koymuştu." ifadelerini kullandı.

Esgin, açıklamalarının ardından basın mensuplarına kolonya dağıttı.

Şehir Hastanesi, AK Parti, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 04:31 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Esgin: 'Sağlık altyapımızla dünyadan pozitif ayrışan bir ülke konumuna geldik' - Son Dakika

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