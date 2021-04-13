AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum - Son Dakika

AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum

13.04.2021 09:52
AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum, System.String[]

Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralden gözaltına alınan 14 ismin bulundukları şehri terk etmemek koşuluyla serbest bırakılmasının ardından AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay dikkat çeken bir yorum yaptı. Günay, amirallerin serbest bırakılması haberini alıntılayıp, "Bir bardak suda koparılan fırtına" notunu yazdı.

Geçtiğimiz hafta, 104 emekli amiral tarafından bir gece yarısı Montrö bildirisi olarak anılan metin yayınlandı. Bildiri başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda siyasi isimden, darbe iması içerdiği sebebiyle tepki gördü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise harekete geçip bildiriyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINANLARIN HEPSİ SERBEST BIRAKILDI

Bildirinin hazırlanmasında önemli rol alan 14 amiral gözaltına alındı. Dün gece ise hepsi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdiği şüpheliler Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında da hakimlikçe yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulandı.

"BİR BARDAK SUDA KOPARILAN FIRTINA"

60 ve 61. hükümetlerde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan Ertuğrul Günay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Montrö bildirisi ve sonrasında yaşananları "Bir bardak suda koparılan fırtına" sözleriyle yorumladı.

İşte Günay'ın o paylaşımı;

Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalması hakkında ilginç yorum
Montrö bildirisi soruşturmasında hakkında tutuklama talebi bulunan Ergun Mengi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Emekli 104 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı
AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum

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Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Politika AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum - Son Dakika


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