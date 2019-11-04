Son Dakika Haberleri: AK Partili eski Hopa Belediye Başkanı Cihan kanserden hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel AK Partili eski Hopa Belediye Başkanı Cihan kanserden hayatını kaybetti

AK Partili eski Hopa Belediye Başkanı Cihan kanserden hayatını kaybetti

6 saat önce

Artvin'in Hopa ilçesinde 2014-2019 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Nedim Cihan kanser hastalığından hayatını kaybetti.

AK Partili eski Hopa Belediye Başkanı Cihan kanserden hayatını kaybetti, System.String[]

Artvin'in Hopa ilçesinde 2014-2019 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Nedim Cihan kanser hastalığından hayatını kaybetti.


Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Artvin'in Hopa ilçesinde önceki dönem Belediye Başkanlığı yapan 73 yaşındaki Nedim Cihan kanser tedavisi görüyordu. Cihan, yarın Hopa Belediye binası önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - ARTVİN

Artvin, Hopa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bülent Arınç'a cevap: KHK faciadır demek 15 Temmuz'u gölgelemektir İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama: 108 kişi hastanelere başvurdu Son dakika: İbrahim Kalın'dan ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama: Cumhurbaşkanımız şu an değerlendirmelerini sürdürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 19:04:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Partili eski Hopa Belediye Başkanı Cihan kanserden hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]