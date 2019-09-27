Son Dakika Haberleri: AK Partili eski milletvekili Ali Aydınlıoğlu babasını kaybetti
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AK Partili eski milletvekili Ali Aydınlıoğlu babasını kaybetti

1 saat önce

AK Parti eski MKYK üyesi ve milletvekili Ali Aydınlıoğlu'nun babası Hacı Mehmet Aydınlıoğlu, Balıkesir'in Havran ilçesinde hayatını kaybetti.

AK Partili eski milletvekili Ali Aydınlıoğlu babasını kaybetti, System.String[]

AK Parti eski MKYK üyesi ve milletvekili Ali Aydınlıoğlu'nun babası Hacı Mehmet Aydınlıoğlu, Balıkesir'in Havran ilçesinde hayatını kaybetti.


Hacı Mehmet Aydınlıoğlu, Cuma namazı sonrası Koca Camii'nda İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Havran Kabristanı'nda toprağa verildi.


Aydınlıoğlu'nun cenaze törenine, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, diğer ilçe belediye başkanları ile AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam, ilçe başkanları, kaymakamlar, eski milletvekilleri, siyasi parti ilçe başkanları ile çok sayıda parti partisiz vatandaşlar ile aile yakınları katıldı. - BALIKESİR

Ali Aydınlıoğlu, Milletvekili, Balıkesir, Havran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:02 Kaynak: İHA
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