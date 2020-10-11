AK Partili eski milletvekili silahlı saldırıyla uğradı - Son Dakika

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Alınan bilgiye göre, 22. dönem Mardin Milletvekili iş adamı Süleyman Bölünmez, saat 10.00 sıralarında Şırnak'ta maden kömür ocakları sahasında incelemelerde bulunduğu esnada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Omzundan yaralanan Bölünmez, Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Bölünmez, taburcu edildi.

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