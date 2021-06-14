AK Partili Fakıbaba, Bakan Koca'yı Şanlıurfa ile ilgili eleştirdi: 2 yıldan beri anlatmaya çalışıyorum, sağlık sistemi iyi yönetilmiyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da sağlık sisteminin yetersizliği ve yaşanan sorunlar, AK Parti Milletvekili Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın büyük tepkisini çekti.

"BAKANIMIZIN BU SEFER PROBLEMLERİ ÇÖZECEĞİNE İNANIYORUM"

Şehirde sağlık sisteminin iyi yönetilmediğini ve bu durumu 2 yıldan beri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya anlatmaya çalıştığını belirten Fakıbaba, bu konuda başarılı olamadığını kaydetti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba.

Fakıbaba, mesajında şu ifadeleri kullandı;



"Fakıbaba, Şanlıurfa'da sağlık sisteminin Eski bir Başhekim ve Genel Cerrahi Uzmanı olarak Şanlıurfa'da sağlığın iyi yönetilemediğini görüyorum. Bunu 2 yıldan beri sayın bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak başarılı olamadım. Bu sefer sayın bakanımızın Şanlıurfa'daki sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inanıyorum."