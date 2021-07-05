AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı - Son Dakika

Eski AK Parti Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran, sosyal medya hesabından dün gece saatlerinde yaptığı paylaşımla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bakanlık için iki isim önerdiğini iddia etti.

İşte İşbaşaran'ın attığı o tweet;

BAKANLIKTAN İSTİFA İDDİALARINA YALANLAMA

Eski AK Partili vekilin Bakan Soylu ile ilgili iddiası kısa sürede gündem yaratırken, Sözcü gazetesinin ulaştığı İçişleri Bakanlığı kaynakları istifa iddialarını yalanladı.

BAKAN SOYLU DÜN GAZİTEPE ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Bitlis'te Gazitepe üs bölgesini ziyaret etmiş, güvenlik toplantısına katılmış, bir süre önce açılan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni geçmişti. Ziyarete İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ve İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu katılmıştı.

2018'DE DE İSTİFADAN DÖNMÜŞTÜ

Süleyman Soylu'yla ilgili ilk istifa iddiası, 25 Şubat 2018'de gündeme gelmişti. Soylu, memleketi Trabzon'da yaptığı konuşmada, "Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir neferiyim. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan'ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum. En önemli görev Trabzon milletvekilliğidir. En çok özlediğim kızım ve oğlumdur. Allah inşallah çok yakın bir zaman içerisinde onlarla daha çok sık birlik ve beraber olmak nasip eder" açıklaması yapmış ve bu sözleri istifa işareti olarak yorumlanmıştı.

Daha sonra açıklama yapan Erdoğan, "Kabine ile ilgili değişiklik söz konusu değil. Arkadaşımızın istifası söz konusu değil. Türkiye'yi troller idare etmeyecek" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

GEÇTİĞİMİZ YIL İSTİFA ETMİŞ AMA KABUL EDİLMEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, koronavirüs salgınını önlemek için 10 Nisan 2020 gecesi 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamanın yaklaşık 2 buçuk saat önce yapılması ve marketlerde yaşanan "izdiham" görüntüleri nedeniyle istifa kararı almıştı. Aldığı istifa kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dönmüştü.

Soylu'nun istifa kararını duyurmasından yaklaşık 2 buçuk saat sonra Cumhurbaşkanlığı'ndan, "Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" açıklaması yapılmıştı.