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Ak Partili Genci Rencide Etmeye Çalıştı, Bir de Cep Telefonuyla Çekti

27 dakika önce

AK Partili genci rencide etmeye çalıştı, bir de cep telefonuyla çekti İYİ Partili olduğu öğrenilen kadına sosyal medyada büyük tepkiİSTANBUL - Pendik'te AK Parti'nin broşürlerini dağıtan Yusuf Özoğul'u rencide etmeye çalışan ve o anları bir de cep telefonu kamerasıyla çeken kadına tepki...

AK Partili genci rencide etmeye çalıştı, bir de cep telefonuyla çekti
İYİ Partili olduğu öğrenilen kadına sosyal medyada büyük tepki

İSTANBUL - Pendik'te AK Parti'nin broşürlerini dağıtan Yusuf Özoğul'u rencide etmeye çalışan ve o anları bir de cep telefonu kamerasıyla çeken kadına tepki giderek büyüyor. İYİ Parti üyesi olduğu iddia edilen kadının, çektiği görüntülerde genç çocuğu rencide etmeye çalıştığı görülüyor.
Pendik'te AK Parti'nin seçim broşürlerini dağıtan Yusuf Özoğul, İYİ Parti üyesi olduğu iddia edilen M.K. tarafından rencide edilmeye çalışıldı. Önce gençten broşürü alan kadın gence "Andımızı biliyor musun" diye sordu. Ardından "Çayınız, makarnanız bitti mi" şeklinde bir soru sordu. Gencin soğukkanlı tavrına rağmen genci rencide etmeye çalışan kadın bu anları cep telefonuyla kaydetti. Genç, kadının bütün kötü niyetli davranışlarına rağmen mütevazi duruşuna devam ederken, "Sen git bir yerde çalış. Ben Türk milliyetçisiyim" dedi. Kadının bu anları sosyal medyada yayınlaması sonrası, sosyal medyada İYİ Parti üyesi olduğu iddia edilen kadına büyük tepki gösterildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:35 Kaynak: İHA

Politika
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