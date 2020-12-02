AK Partili gençler, CHP'li Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

AK Parti Antalya Gençlik Kolları Başkanı Hasan Bozdemir ve teşkilat üyeleri, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bozdemir, adliye binası önünde yaptığı basın açıklamasında, Başarır'ın Türk ordusuna yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Türk ordusunun bin yıllık şanlı tarihi olduğunu belirten Bozdemir, ordunun mazisinde ve bugün büyük kahramanlıkları barındırdığını ifade etti.

Teşkilat olarak son nefeslerine kadar Türk ordusuna dil uzatanların karşısında, ordunun, devletin ve milletin yanında olacaklarını vurgulayan Bozdemir, şunları kaydetti:

"Bugün hala ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin huzuru için içeride, dışarıda, sınır boylarında bölücü vatan hainleri ile mücadele eden, yaz, kış, yağmur, çamur demeden fedakarca görev yapan şanlı ve kahraman ordumuza hadsizce dil uzatan zihniyeti esefle kınıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz onurumuz ve gururumuzdur."

Basın açıklamasına, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik de katıldı.