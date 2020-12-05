AK Partili gençler, CHP'li Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

AK Parti Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ve teşkilat üyeleri, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başer, yaptığı açıklamada, Başarır'ın Türk ordusuna yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Türk ordusunun bin yıllık şanlı tarihi olduğunu belirten Başer, ordunun mazisinde ve bugün büyük kahramanlıkları barındırdığını kaydetti.

Teşkilat olarak son nefeslerine kadar Türk ordusuna dil uzatanların karşısında, ordunun, devletin ve milletin yanında olacaklarını vurgulayan Başer, "Bugün hala ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin huzuru için içeride, dışarıda, sınır boylarında bölücü vatan hainlerine karşı mücadele eden, yaz, kış, yağmur, çamur demeden fedakarca görev yapan şanlı ve kahraman ordumuza hadsizce dil uzatan zihniyeti esefle kınıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, onurumuz ve gururumuzdur." ifadelerini kullandı.