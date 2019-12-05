AK Partili gençler kahve ikramında bulundu

AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları üyeleri, 5 Aralık Kadın Hakları Günü ile Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla vatandaşlara Türk kahvesi ikram etti.

5 Aralık Kadın Hakları ve Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert ve yönetim kurulu üyeleri belediye meydanında stant açtı.

AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert, etkinlikte yaptığı açıklamada, Kadın Hakları Günü ve Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutlamak için vatandaşlara kahve ikramı yaptıklarını dile getirerek, "Kendi ellerimizle hazırladığımız kahvelerimizi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Aynı zamanda bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verildiği gün. Bu vesileyle de memleketimizi güzelleştiren tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum. Bizleri temsil eden tüm kadınlarımıza saygılar sunuyorum." ifadesini kullandı.

Düzceli vatandaşlar kahve ikramına yoğun ilgi gösterdi.