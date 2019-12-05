Son Dakika Haberleri: AK Partili gençler kahve ikramında bulundu
Son Dakika Güncel AK Partili gençler kahve ikramında bulundu - Son Dakika

AK Partili gençler kahve ikramında bulundu

6 saat önce

AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları üyeleri, 5 Aralık Kadın Hakları Günü ile Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla vatandaşlara Türk kahvesi ikram etti.

AK Partili gençler kahve ikramında bulundu, System.String[]

AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları üyeleri, 5 Aralık Kadın Hakları Günü ile Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla vatandaşlara Türk kahvesi ikram etti.

5 Aralık Kadın Hakları ve Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert ve yönetim kurulu üyeleri belediye meydanında stant açtı.

AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert, etkinlikte yaptığı açıklamada, Kadın Hakları Günü ve Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutlamak için vatandaşlara kahve ikramı yaptıklarını dile getirerek, "Kendi ellerimizle hazırladığımız kahvelerimizi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Aynı zamanda bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verildiği gün. Bu vesileyle de memleketimizi güzelleştiren tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum. Bizleri temsil eden tüm kadınlarımıza saygılar sunuyorum." ifadesini kullandı.

Düzceli vatandaşlar kahve ikramına yoğun ilgi gösterdi.

Kadın Hakları Günü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayında ağızları açık bırakan olay! Komşusunun hamile karısını kaçırıp kuma yaptı
Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın, o anları anlattı: Yapma diye yalvardım Sahile vuran cismi gören vatandaşlar telefona sarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 22:03:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Partili gençler kahve ikramında bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]