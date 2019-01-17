Son Dakika Haberleri: Ak Partili Gençler Kedi Evi Dağıttı

Ak Partili Gençler Kedi Evi Dağıttı

1 saat önce

AK Parti Avcılar Gençlik Kolları üyeleri, sokak hayvanlarının soğuk havalardan korunması ve sağlıklı bir hayat sürmesi için hazırladıkları kedi evlerini dağıttı.

Ak Partili Gençler Kedi Evi Dağıttı, System.String[]
AK Parti Avcılar Gençlik Kolları üyeleri, sokak hayvanlarının soğuk havalardan korunması ve sağlıklı bir hayat sürmesi için hazırladıkları kedi evlerini dağıttı.

AK Parti Avcılar Gençlik Kolları üyeleri, "Patikondu" adı verilen kedi evlerini çeşitli mahallelerde dağıttı.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Ergen, sokak hayvanlarına yönelik böyle bir çalışmayı yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kış aylarında sokak hayvanlarının her zamankinden daha fazla korunmaya muhtaç olduğuna vurgu yapan Ergen, "Minik dostlarımız, sokak hayvanlarının soğuk iklim şartlarından etkilenmemeleri ve kış aylarını daha sıcak bir ortamda geçirmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu kedi evlerini söz konusu mahallelerdeki hayvan dostu komşularımıza zimmetliyoruz." dedi.

10 kişilik bir ekiple yuvaları yaptıklarını belirten Ergen, "2 gün içerisinde 15 adet yuva yaptık. Kedilerin üşümemesi için, yuvaların içlerine özel yastık dikildi. İstanbul'un Avcılar ilçesinde yer alan parklara yerleştirdik. Hedefimiz daha fazla sokak hayvanının üşümemesini sağlamak. Bir sonraki projede kuşlar için ağaçlara yuvalar yapacağız." dedi.

Ergen, daha fazla "Patikondu" tasarlayacaklarını ve dağıtımların süreceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:06 Kaynak: AA

Avcılar, Güncel
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