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Son dakika haber | YKS'ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik tazminat davası - Son Dakika

Son dakika haber | YKS'ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik tazminat davası

28.06.2021 13:15

Son dakika haberleri... YKS'ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik tazminat davası Davacı Öğrencilerden Yusuf Şimşek: "Kılıçdaroğlu bize ve ailelerimize büyük bir özür borçlu" YKS sınavından 1 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katarlı gençlerin sınavsız olarak Türkiye'de...

YKS'ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik tazminat davası

Davacı Öğrencilerden Yusuf Şimşek:

"Kılıçdaroğlu bize ve ailelerimize büyük bir özür borçlu"

KAYSERİ - YKS sınavından 1 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katarlı gençlerin sınavsız olarak Türkiye'de Tıp Fakültesi'ne alınacağını söylediği yönünde haberler çıkması üzerine, Kayseri'de YKS sınavına giren öğrenciler basın açıklaması yaptı. Motivasyonlarının düştüğünü söyleyen öğrenciler, Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik tazminat davası açtı.

Kayseri Adalet Sarayı önünde gerçekleşen basın açıklamasına sınava giren öğrenciler ile basın mensupları katıldı. Öğrenciler adına basın açıklaması yapan Yusuf Şimşek, "Ülkemizin yarınları ve "Yeni Türkiye'nin" teminatı biz gençler her yıl olduğu gibi bu yıl da geleceğimizi tayin edecek olan üniversiteye giriş sınavına tekrardan ulaşmanın büyük heyecanı içerisindeydik. Lakin 25 Haziran Cuma günü, yani üniversite sınavından 1 gün önce öğlen saatlerinde ortaya atılan bir yalan haber tüm motivasyonumuzu altüst etmiş ve sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenci arkadaşımızı ve milyonları bulan ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir. CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna artık şaşırmıyoruz ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız. Yalanları ortaya atan yayın organları, bunları yaymaktan ve biz gençlerin kafasını karıştırmaktan da maalesef çekinmemiştir. 27 saat boyunca devam ettirdikleri yalan haberlerini sınav saatinin son bulmasıyla birlikte düzeltmiş ve haberin gerçeğini paylaşmışlardır. Fakat iş işten geçmiştir. Bir yıl boyunca hazırlanmış olduğumuz sınavın ilk oturumu bu yalan haberin etkisi altında sonlanmıştır. Mağduriyetimiz ortadadır. Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde, bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur. Yalanı yayan ve bizlere ulaşmasına sebebiyet veren basın kuruluşları servis ettikleri yalan haberden dolayı ufak bir mahcubiyet hissetmiş olacak ki haberi geri çekip kamuoyundan özür dilemiştir. Bugün geldiğimiz noktaya bakıldığında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı "Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak" algısı, sosyal medyada belli odaklarca yayılmıştır. Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar bariz bir yalana inanması ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız" dedi.

Gençlerden gelen "Özür dile" çağrılarına Kılıçdaroğlu'nun ciddiye almadığını söyleyen Yusuf Şimşek, "Gençlerin "Özür dile" çağrısını ciddiye almayan Kılıçdaroğlu hala içinde bulunduğu yanlış tavırla hareket etmektedir. Hatasına karşılık özür dileme erdemini gösteremeyen bir insanın, bu ülkenin gençleri tarafından kabul görmeyeceğini açıkça beyan ediyoruz. Gençleri kirli siyasetlerine alet eden CHP yönetimi bizlere en önemli günümüzde büyük bir darbe vurarak gençlere verdiği gerçek değeri bir kez daha göstermiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminden 26 Haziran Cumartesi günü bir özür mesajı beklemiş ve sesimizi sosyal medya aracılığı ile kendisine duyurmak istemiştik. ÖzürDileKılıçdaroğlu tag'ı ile Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşım ile sesimizi duyurduğumuzu düşünürken Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklama ile biz gençleri "trol" olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. İşte Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir 1 TL'lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz, yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | YKS'ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik tazminat davası
Son dakika haber | YKS'ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik tazminat davası
Son dakika haber | YKS'ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik tazminat davası
Son dakika haber | YKS'ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik tazminat davası
Son dakika haber | YKS'ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik tazminat davası
Son dakika haber | YKS'ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik tazminat davası
Son dakika haber | YKS'ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik tazminat davası
Son dakika haber | YKS'ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik tazminat davası

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber | YKS'ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik tazminat davası - Son Dakika


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