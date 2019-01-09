Son Dakika Haberleri: Ak Partili Gençler Kuşlar İçin Ağaçlara Yemlik Astı

Ak Partili Gençler Kuşlar İçin Ağaçlara Yemlik Astı

55 dakika önce

Kar yağışı nedeniyle yem bulamayan kuşların ihtiyacını karşılamak isteyen AK Parti Beykoz İlçe Gençlik Kolları, 200 yemlik yaparak ağaçlara astı.

Ak Partili Gençler Kuşlar İçin Ağaçlara Yemlik Astı, System.String[]
Kar yağışı nedeniyle yem bulamayan kuşların ihtiyacını karşılamak isteyen AK Parti Beykoz İlçe Gençlik Kolları, 200 yemlik yaparak ağaçlara astı.

AK Parti Beykoz İlçe Gençlik Kolları üyeleri gönüllüler ile birlikte kağıt havluların rulolarına bal sürdü. Balın üzerini kuş yemleri ile kaplayan gönüllüler, bunları da ağaçların dallarına yerleştirdi.

AK Parti İlçe Beykoz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker, yaptığı açıklamada, kuşların da kış mevsiminde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çektiğine dikkati çekti.

Arkadaşlarıyla kuşların aç kalmaması için çalışma yaptıklarını dile getiren Çeliker, "Kış aylarında kuşlar kar ve soğuk nedeniyle aç kalıyor. Bu yemlikleri ağaçlara asıp kuşların aç kalıp ölmesinin önüne geçeceğiz." diye konuştu.

AK Partili gençler, içlerini yem ve su ile doldurdukları yemlik ve
sulukları Beykoz Gençlik Kolları Hatıra Ormanı'ndaki
ağaçlara bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:17 Kaynak: AA

Kar, Beykoz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Son Dakika! Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 19:12:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ak Partili Gençler Kuşlar İçin Ağaçlara Yemlik Astı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]